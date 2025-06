Mercato Milan, Tare accelera: individuato il rinforzo per la difesa

Il Milan continua il pressing per il talento della Serie A: Igli Tare ha scelto lui per migliore la difesa.

La difesa è una delle zone del campo che Igli Tare vuole maggiormente migliore in virtù della prossima stagione. In questo senso, il direttore sportivo rossonero avrebbe preso come punto di riferimento proprio la Serie A in sede di mercato, mettendo in lista una serie di nomi interessanti e che potrebbero fare al caso della filosofia di gioco di Max Allegri. L’ex Lazio inevitabilmente dovrà rinforzare anche le corsia di sinistra e destra. Theo viaggia verso l’addio, sempre più voluto da Al-Hilal e Atletico Madrid. Mentre Walker farà ritorno al City per definire il suo futuro. Alcuni punti di domanda ci sono anche su Florenzi. Dunque, la società ha necessariamente bisogno di intervenire per per risolvere la situazione sulle fasce.

Tare ha scelto: individuato il rinforzo per la corsia di destra

Il Milan starebbe cercando di buttare giù un piano ben preciso per provare ad ingaggiare Dodo, il cui futuro sembra essere più in bilico che mai. Il ds del club rossonero, Igli Tare, avrebbe messo il nome del terzino brasiliano tra i primi nomi su cui puntare per migliorare la difesa. La dirigenza lombarda sarebbe rimasta particolarmente colpita della crescita avuta dal calciatore della Fiorentina nell’ultima stagione, tanto dal considerarlo pronto per il salto di livello.

Secondo Nicolò Schira, la Fiorentina starebbe lavorando intensamente per trovare un punti d’incontro con il giocatore brasiliano sul fronte rinnovo. La Viola vorrebbe estendere il contratto del terzino fino al 2030, ma per ora non c’è alcun accordo. Il terzino destro si sarebbe preso del tempo per riflettere sul suo futuro e questo ha permesso ad alcuni club di inserirsi nella vicenda, portando lo stesso giocatore a pensare anche di lasciare Firenze. Il Milan sarebbe alla finestra, pronto ad approfittare della minima occasione.

La società rossonera considererebbe il calciatore classe 1998 il profilo adatto per dare imprevedibilità e corsa sulla catena di destra. I presupposti per avviare l’operazione ci sarebbero tutti, anche perché l’ingaggio del calciatore non sarebbe affatto un problema. La Viola starebbe offrendo al calciatore un rinnovo da 2,2 milioni a stagione. Una cifra che il Milan non avrebbe problemi a pareggiare o a superare.