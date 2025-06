Mercato Milan, Tare blocca l’erede di Maignan: non è Svilar

Tare non perde tempo: il direttore sportivo del Milan si sarebbe già assicurato il degno successore di Mike Maignan e non è Svilar.

In questi giorni, Mike Maignan starebbe spingendo sempre più verso il trasferimento al Chelsea. Nonostante i tentativi di Allegri, il portiere classe 1995 avrebbe sciolto le riserve sul suo futuro, optando per l’addio. Il calciatore francese vuole giocare in Premier League e restare sotto i riflettori della Champions. In queste ore, dopo il no del Milan alla prima offerta, il Chelsea avrebbe migliorato il tiro, mettendo sul tavolo una proposta sui 15 milioni. Questo è quanto appreso da Matteo Moretto. La risposta del Milan sarebbe attesa per la giornata di domani e tutto fa pensare che presto si arrivi alla stretta di mano, anche perché Magic Mike sembra aver già raggiunto un’intesa contrattuale con i Blues. La volontà dell’ex Lille sarebbe molto chiara ed è quella di lasciare Milano.

Maignan verso l’addio: Tare blocca il suo successore

Maignan si avvicina sempre più verso il trasferimento in Inghilterra. Nel frattempo, Igli Tare sembra essersi già assicuro il degno erede. Infatti, secondo Matteo Moretto, il direttore sportivo rossonero avrebbe bloccato Vanja Milinković-Savić del Torino. L’esperto di mercato, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rivelato: “Nelle ultimissime ore il Chelsea sta spingendo tanto per avere il calciatore prima del Mondiale per Club. I Blues hanno offerto 15 milioni al Milan per il portiere in scadenza nel 2026. Maignan non rinnoverà il contratto, le trattative per l’estensione contrattuale sono ferme”.

Maignan ha dato il via libera: “Il francese ha detto sì al trasferimento. Nelle prossime ore, bisognerà capire se il Milan accetterà o meno la proposta del Chelsea. Il club rossonero, che fino a 4/5 giorni fa chiedeva 25 milioni più bonus, sa che molto probabilmente potrebbe perderlo a zero. Quindi, c’è da capire se la strategia del Milan cambierà. Se va via Maignan ci sono diversi nomi in lista”.

Il Milan ha bloccato il portiere del Torino: “La cosa certa è che il Milan ha bloccato Vanja Milinković-Savić. I rapporti tra l’agente del portiere e Tare sono eccellenti. Il serbo ha una clausola rescissoria da 20 milioni e questo rende la trattativa molto più semplice rispetto ad un’operazione con la Roma per Svilar. Il Milan blocca Milinković-Savić perché lo considera a livello tecnico un profilo interessante e al livello economico è facile da raggiungere. Considerati i rapporti tra le parti, è quello meglio posizionato nelle scelte del Milan. C’è da capire se il club rossonero deciderà di affondare il colpo, intanto l’ha bloccato. Vanja era anche nella lista di Manchester United e Napoli”.