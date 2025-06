Il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, piomba sul top player della Premier League: il Milan ha avviato i primi contatti.

Nonostante il mancato piazzamento in zona europa, il Milan continua a tenere alte le proprie ambizioni e lo dimostrano i nomi che nell’ultimo periodo orbitano intorno al mondo rossonero. Il direttore sportivo, Igli Tare, pensa in grande per il Diavolo in vista della nuova stagione, segnando in agenda diversi nomi di un certo calibro. Tra questi sembra esserci anche un top player della Premier League. Sono arrivate conferme in merito.

Il Milan vuole il fuoriclasse della Premier League: contatti avviati

Uno dei principali obiettivi del Milan per il mercato estivo è quello di rinforzare ulteriormente il reparto avanzato. In questo senso, il club rossonero sta sondando il terreno per diversi profili. Nella lista pare esserci anche un nome di grande prestigio della Premier League: Darwin Nunez. Non solo il Napoli, secondo Matteo Moretto, sull’attaccante uruguaiano del Liverpool avrebbe raccolto informazioni anche il Milan.

Stando sempre alle indiscrezioni raccolte dall’esperto di mercato, il club rossonero avrebbe avviato i primi contatti con i Reds per capire la fattibilità dell’operazione. Matteo Moretto, attraverso il canale youtube di Fabrizio Romano, ha rivelato: “C’è stato un sondaggio da parte del Milan per Dawin Nunez. Si tratta di un’operazione complicata. Ma resta il fatto che il club rossonero ha sondato il terreno per il calciatore uruguaiano. Il Milan cerca un attaccante di primo livello che possa rinforzare ulteriormente il reparto. La cosa certa è che Darwin Nunez è nella lista del Milan”.

Il giornalista ha fatto chiarezza anche sulle voci che riguardano Calafiori e Leao: “Calafiori? Per l’Arsenal è un giocatore importantissimo e pertanto non è in vendita. Ad oggi questa è la risposta dell’Arsenal. Leao? Il Milan sta continuando a ribadire agli agenti del calciatore che non ha alcuna intenzione di venderlo, salvo maxi offerte. Il Milan di Tare e Allegri vuole ripartire da Rafael Leao”.