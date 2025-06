Mercato Milan, Tare pronto a chiudere due trattative: le ultime

Il nuovo direttore del Milan è pronto a chiudere due trattative, una in entrata e una in uscita: le ultime.

Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sta cominciando a prendere in mano le redini del mercato rossonero, dopo vari colloqui con il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Arrivato poche settimane fa alla corte di Milanello, Tare è stato scelto dalla dirigenza di Via Aldo Rossi per portare avanti gli obiettivi rossoneri, e risollevare la squadra, dopo il disastro dell’ultima stagione, con il Milan che si è piazzato fuori da ogni competizione europea. Tare conosce già l’Italia e può essere l’uomo giusto per piazzare i colpi giusti: un mercato che in casa Milan fatica a decollare, ma che nelle ultime ore potrebbe aver preso la svolta decisive per partire.

Mercato Milan, due trattative in fase di chiusura: le ultime

Il Milan in questo primo mese dopo la fine della stagione ha ufficializzato la cessione di Tijani Reijnders al Manchester City, dalla quale ha incassato 55 milioni di euro più bonus. Un’altra cessione che verrà presto definita è quella di Theo Hernandez all’Al Hilal. L’ultima, di queste ultime ore, quella di Morata al Como. Cessioni, ma il Milan ha bisogno anche di entrate: il nome preferito è quello di Samuele Ricci.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo l’avvicinamento di queste ultime ore, tra Milan e Torino sembra essere fatta per portare in rossonero Samuele Ricci, centrocampista classe 2002. L’operazione è avanzata, e nelle prossime ore si attende la chiusura definitiva. Avanzata anche la trattativa tra Como e Milan per Alvaro Morata, con il club lombardo pronto ad accaparrarsi l’attaccante spagnolo, che farà rientro dalla Turchia.