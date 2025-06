Mercato Milan, Tare punta il talento greco: c’è l’offerta!

Il Milan ha posato gli occhi sul giovane talento del calcio greco: il promettente centrocampista ha stregato Igli Tare.

Igli Tare continua ad essere estremamente impegnato sul fronte mercato, con l’intento di portare in rossonero giocatori funzionali alla idea di gioco di mister Massimiliano Allegri. Il ds del Milan vuole dare forma ad una campagna acquisti ambiziosa per riportare il Diavolo nuovamente ai vertici della Serie A. Sono tanti i nomi che il direttore sportivo del Milan sta tenendo sotto osservazione, tra questi c’è anche un giocatore del calcio greco. Un giovane di prospettiva per cui il club lombardo si sarebbe mosso in modo concreto, presentato una prima offerta.

Tare stregato dal giovane talento: c’è l’offerta

Il Milan sarebbe rimasto incantato da un giovane di prospettiva del calcio greco. Infatti, la società rossonera avrebbe trasformato in un’offerta vera e propria l’interesse mostrato nei confronti di Christos Mouzakitis. Lo scorso mese di marzo era emersa una notizia in particolare, che riguardava l’avvistamento di uno scout rossonero ad Atene in occasione del match di Conference League tra Olympiakos e Bodo/Glimt.

Oggi, quell’interesse si è trasformato in passi concreti. Infatti, secondo quanto riportato da ‘TMW’, avrebbe presentato all’Olympiakos un’offerta da 20 milioni di euro. La risposta dei greci però si sarebbe tradotta in un no secco. Consapevole del grande potenziale del centrocampista classe 2006, l’Olympiakos per cederlo ne avrebbe chiesti 30. Resta da capire se il Milan sia intenzionato a spingersi oltre, mettendo sul tavolo dei greci una nuova offerta.

Christos Mouzakitis è considerato da tutti i più esperti del settore come uno dei migliori talenti della sua generazione. Proprio questo, potrebbe spingere il Milan a fare un altro tentativo. La società rossonera sarebbe solo uno delle tante estimatrici del centrocampista. Il giovane calciatore, tra le altre, piace anche a Juventus e Atletico Madrid. Tuttavia, il Milan pare essere l’unica squadra ad essersi realmente mossa per il calciatore. Nella scorsa stagione, Mouzakitis ha collezionato 38 presenze, 2 gol e 5 assist.

Non solo Mouzakitis: il Milan ha il mirino puntato anche in Spagna

Il Milan si sta muovendo anche su una pista spagnola, quella che porta a Javi Guerra. Dopo essersi vista rifiutata la prima offerta, la società rossonera starebbe preparando una nuova proposta da presentare al Valencia. La compagine spagnola, per ora, ha detto no a 16 milioni di euro più 4 di bonus. Nelle prossime ore, secondo Gianluca Di Marzio, il club lombardo migliorerà il tiro, sperando che sia la volta buona per sbloccare la situazione

Il centrocampista classe 2003 sarebbe stato etichettato dalla dirigenza del Milan come il sostituto ideale di Tijjani Reijdners. Il Milan avrebbe deciso di puntare forte su Javi Guerra poiché è un giocatore possiede delle indiscusse qualità sia tecniche che fisiche. Il promettente centrocampista è alto 1,87 m, ma spicca maggiormente per la sua qualità in mezzo al campo. Il calciatore spagnolo ha chiuso la precedente stagione al Valencia con 36 presenze, 3 gol e 3 assist.