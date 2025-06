Mercato Milan, Theo va all’Al-Hilal: Tare ha scelto il sostituto

Theo Hernandez si avvicina a grandi passi verso il trasferimento all’Al-Hilal: Igli Tare ha le idee chiare su chi puntare per sostituire il francese.

La trattativa tra il Milan e l’Al-Hilal per Theo Hernandez sarebbe in stato avanzato. Dopo delle attente riflessioni, il terzino francese ha deciso di aprire al trasferimento in Arabia Saudita, accettando un’offerta da ben 20 milioni di euro a stagione. L’operazione sembra essere in via di definizione, con il Milan pronto ad incassare sui 25/30 milioni. Nel frattempo, il ds Igli Tare sta studiando con cura la lista dei giocatori che potrebbero sostituire il terzino francese. In pole ci sarebbe un nome ben preciso.

Theo saluta: Tare vira sulla Premier per sostituire il francese

Sono molteplici i nomi su cui Tare starebbe facendo delle attente valutazioni. Tuttavia, sembra che in pole position nelle scelte del ds rossonero c’è Oleksander Zinchenko. L’ex dirigente della Lazio pare lo consideri il profilo giusto da mettere nelle mani di Allegri, per esperienza, qualità e duttilità tattica. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, il tecnico di Livorno avrebbe dato il suo via libera.

Il Milan, dunque, avrebbe scelto il terzino ucraino classe 1996 come erede di Theo Hernandez. L’operazione, però, non è affatto semplice. Per arrivare al calciatore dell’Arsenal, valutato intorno ai 20 milioni, Tare dovrà superare l’ostacolo dell’ingaggio. Il calciatore ex Manchester City, con un contratto fino al 2026, percepisce all’anno 12 milioni lordi. Uno scoglio importante da valicare e questo spinge Tare a tenere aperte anche altre opportunità.

Tra le opzioni c’è Andrea Cambiaso, nonché uno dei nomi preferiti da mister Massimiliano Allegri. I due hanno già avuto modo di lavorare insieme ai tempi della Juventus. Nonostante ciò, avviare una trattativa appare impossibile. I margini non ci sono, anche perché lo stesso calciatore ha recentemente ribadito di voler restare ancora a lungo in maglia bianconera, dimostrando grande amore per i colori della Vecchia Signora. La Juve, infatti, è intenzionata a blindarlo con rinnovo.

Altro nome in lista è quello di Maxim De Cuyper, giocatore per cui il Club Bruges vorrebbe 20/25 milioni di euro. Il Milan starebbe avendo dei contatti continui con la società belga, confermando il forte interesse per il calciatore classe 2002. Sul terzino, però, ci sarebbe anche la Roma e alcuni club della Premier League. Proprio in Inghilterra, Tare starebbe maggiormente guardando.

Oltre a Oleksander Zinchenko, il Milan starebbe cercando di capire la fattibilità dell’operazione per Destiny Udogie. Il terzino della nazionale azzurra ha un costo elevato rispetto agli altri nomi. Per lasciarlo andare, il Tottenham chiese 30/40 milioni. Sempre in Inghilterra, la società rossonera starebbe considerando anche il nome di Junior Firpo, in scadenza con il Leeds. Al momento, però, il terzino ex Barcellona sarebbe sempre più vicino al Lione. Resta in lizza pure Tyrick Mitchell, classe 1999 del Crystal Palace.