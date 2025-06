Mercato Milan, Thiaw verso l’addio: trattativa in fase avanzata

Malick Thiaw è sempre più vicino all’addio: il Milan sta lavorando costantemente per monetizzare quanto prima dalla sua cessione.

Malick Thiaw sarebbe uno degli esclusi dal progetto tecnico di mister Massimiliano Allegri. Il mister ex Juventus avrebbe puntato su un altro tipo di difensore, invitando la società ad agire sul mercato per garantirgli un nuovo centrale con determinate caratteristiche. Dopo due anni e mezzo con la maglia rossonera, il difensore tedesco si appresta a mettere la parola fine alla sua avventura in Italia. Nel prossimo futuro del calciatore classe 2001 ci sarebbe il rientro in patria. Un club della Bundesliga starebbe pressando molto per riportarlo in Germania.

Thiaw ai saluti: dalla Bundesliga insistono

Il Milan starebbe preparando la cessione di Malick Thiaw. Tutti gli indizi portano al rientro in patria per il giovane difensore, sui cui c’è il forte pressing del Bayer Leverkusen. Il club della Bundesliga avrebbe inserito il nome del centrale rossonero tra i principiali obiettivi di mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società tedesca sarebbe disposta a sborsare sui 20/25 milioni per acquistare il difensore rossonero.

Il Milan, però, vorrebbe uno sforzo in più da parte del Bayer Leverkusen. La società rossonera, infatti, starebbe puntando i piedi, facendo prelevare le proprie pretese economiche. Per ora, il Diavolo non scende sotto i 30 milioni di euro. Nonostante la lieve distanza, la sensazione è che presto le parti possano trovare un’intesa. Malick Thiaw si appresta a fare ritorno in Germania. Il Milan avrebbe già pronto il sostituto ed è Giovanni Leoni del Parma, difensore che piace molto a Massimiliano Allegri.