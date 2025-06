Mercato Milan, torna in Serie A a sorpresa: arriva il bomber

Igli Tare sta pensando al grande ritorno in Serie A per il bomber: c’è il benestare di Massimiliano Allegri

Il Milan è pronto a cambiare radicalmente rotta dopo una stagione da dimenticare, chiusa con un deludente nono posto e accompagnata da una forte contestazione dei tifosi. La dirigenza ha deciso di azzerare tutto e ripartire da basi nuove. Alla guida dell’area sportiva è stato chiamato Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, con l’obiettivo di ricostruire una squadra all’altezza delle ambizioni rossonere.

Tare si è subito messo al lavoro e, nel giro di 48 ore, ha riportato a Milano Massimiliano Allegri, tecnico ben conosciuto dall’ambiente e già campione d’Italia con il Diavolo. Il suo ritorno ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi, che vedono in lui un punto fermo da cui ripartire.

Tuttavia, il cambio in panchina non basta: sarà necessaria una rivoluzione profonda anche nella rosa. Il futuro di Mike Maignan è incerto, e Theo Hernandez resta in bilico, nonostante abbia rifiutato l’Arabia e il dialogo con l’Atlético Madrid proceda a rilento. L’ultima stagione ha affossato gran parte della squadra, con l’unica eccezione di Reijnders, partito direzione Premier League per raggiungere Pep Guardiola. Con le partenze di Jovic e Abraham ora però il Milan è alla ricerca di un nuovo colpo per rafforzare l’attacco.

Milan, si valuta il profilo di Ciro Immobile

Secondo quanto riportato da Tuttosport, al Milan sarebbe stato proposto Ciro Immobile, ex capitano della Lazio oggi in forza al Besiktas. Il centravanti classe 1990, reduce da una stagione anonima in Turchia, potrebbe tornare in Serie A e vestire la maglia rossonera nel ruolo di vice, alle spalle del titolare designato.

Il Milan, infatti, sta valutando diversi nomi per la nuova prima punta: Santiago Gimenez, già in rosa ma non ancora certo della conferma come titolare, e altri obiettivi di mercato come Mateo Retegui, Dusan Vlahovic e Darwin Nunez: in particolare sull’uruguagio c’è anche la concorrenza del Napoli.

Milan, “scontro scudetto” per Darwin Nunez

Il Milan è pronto a rifondare l’attacco: con Abraham verso la Roma, Jovic in uscita e Camarda destinato al prestito, Massimiliano Allegri ha chiesto un centravanti di livello. In cima alla lista c’è Darwin Nunez del Liverpool, valutato 60 milioni di euro.

L’uruguaiano, reduce da una stagione deludente con soli 7 gol in 47 presenze, è seguito anche dal Napoli di Antonio Conte, pronto a sfidare i rossoneri per il bomber. L’ingaggio da 5 milioni a stagione non spaventa le italiane, e per Nunez potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi in Serie A.