Mercato Milan, ultim’ora su Musah: rischia di saltare tutto

Napoli-Musah, trattativa in stand-by: il Milan chiede di più.

Sembrava tutto apparecchiato, con la trattativa a un passo dalla fumata bianca. E invece, per il momento, Yunus Musah resta al Milan.

Il Napoli, che aveva individuato nel centrocampista statunitense un profilo ideale per il progetto tecnico di Antonio Conte, si è fermato davanti alle richieste economiche dei rossoneri.

Napoli-Musah tutto fermo: ecco i dettagli

Il club partenopeo ha messo sul piatto un’offerta complessiva da 25 milioni di euro, bonus inclusi, considerata congrua per chiudere l’operazione. Ma il Milan, che non ha fretta di vendere, valuta Musah attorno ai 30 milioni. E così, come riportato da Sky Sport, il dialogo si è momentaneamente interrotto. Nessuna rottura, ma serve tempo per riflettere.

Il fine settimana servirà proprio a questo: da un lato, il Napoli dovrà decidere se alzare la posta; dall’altro, il Milan dovrà capire se sia il momento giusto per cedere un giocatore ancora giovane, arrivato appena un anno fa dal Valencia, e reduce da una stagione con più ombre che luci.

Intanto, la concorrenza non manca: sia il Manchester United che il West Ham hanno chiesto informazioni, anche se nessuno dei due club inglesi ha ancora messo sul tavolo l’offerta giusta.

Musah, dal canto suo, avrebbe già dato disponibilità al trasferimento in Campania: l’idea di lavorare con Conte e di giocare la Champions League lo intriga, eccome. Ora la palla passa alle due società. La trattativa non è saltata, ma per sbloccarsi serve un passo avanti. Di qualcuno.