Mercato Milan, un club arabo tenta lo scippo: pronta la maxi offerta

Un club del campionato arabo tenta lo scippo al Milan, per un colpo di mercato: la maxi offerta presentata al calciatore.

Il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri comincerà la preparazione in vista della nuova stagione a partire dalla seconda settimana di luglio, quando il nuovo tecnico rossonero troverà a Milanello buona parte della rosa rossonera, rosa che dovrà comunque essere rivista: molti giocatori infatti lasceranno Milano, e altrettanti ne arriveranno. E a coordinare i lavori di mercato ci penserà il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, chiamato a dare una svolta alle trattative di mercato del club rossonero, da un paio di stagioni alquanto deludenti. Tare prenderà le redini delle operazioni, subentrando a Furlani e Ibrahimovic, che soprattutto nella passata stagione sono stati presi di mira dai tifosi rossoneri.

Milan, occhi per Kean: ma un club arabo tenta lo scippo

Il mercato rossonero fatica a decollare: l’unica certezza è che il Milan non avrà più Reijnders nella rosa a partire dalla prossima stagione, essendo stato ceduto al Manchester City durante la mini sessione di mercato prima del Mondiale per Club. La rosa rossonera ha bisogno di ritocchi in ogni reparto, in particolare nel reparto offensivo: Abraham farà rientro alla Roma, Jovic si libererà a parametro zero. Uno dei nomi ricorrenti è quello di Moise Kean.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Kean è nel mirino del Milan, considerato anche che sulla panchina dei rossoneri c’è Allegri e vede nel giocatore dei potenziali. Sull’attaccante della Juventus, in prestito alla Fiorentina, però, non ci sono solo i rossoneri: il Manchester United ha fatto intendere di essere interessato all’attaccante italiano, ma anche un club arabo, ovvero l’Al-Qadsiah. Il club arabo ha messo sul tavolo una maxi offerta.

Mercato, maxi offerta dell’ Al-Qadsiah per Kean

Sempre secondo quanto riportato la rosea, il club arabo ha messo sul piatto della Juventus e del calciatore una maxi offerta: 97 milioni di euro. Il club è disposto a pagare i 52 milioni della clausola rescissoria, valida dal 1° al 15 luglio, più 45 di ingaggio, da dividersi in tre anni. Pronta dunque la maxi offerta per Kean, che dovrà decidere sul suo futuro. Nel frattempo, il Milan osserva gli sviluppi, per capire se si può inserire e portare a Milano il calciatore italiano classe 2000, che alla Fiorentina è tornato ad avere grandi numeri.