Mercato Milan, via pure Maignan: il nuovo portiere ha soli 23 anni

Il calciomercato del Milan passa anche per l’uscita di Mike Maignan, oltre a ciò che riguarda il futuro di Theo e Leao.

Il percorso di rivoluzione cominciato con Igli Tare in dirigenza e nel progetto tecnico che è stato anticipato al Milan, a differenza degli altri club che a poco a poco stanno scegliendo le proprie pedine per i progetti in Serie A, vede protagonista anche l’ipotesi in porta col sostituto diretto di Maignan che arriverebbe dalla Bundesliga.

Il portiere tedesco, nonostante la giovane età – è il portiere della Germania Under 21 -, è l’uomo scelto per i pali da parte del Milan, in caso di addio per Maignan. E le cifre, per il colpo in porta, non sono neppure poi così basse.

Calciomercato Milan: Maignan via? La destinazione e le cifre

La destinazione e le cifre del colpo Maignan, per un club di Premier League, vedono al “ribasso” quelle che erano valutazioni che fino a pochissimo tempo fa risultavano in realtà alte, considerando il valore di Maignan stesso, tra i migliori portiere in circolazione. Le cose sono un po’ cambiate a causa degli alti e bassi vissuti al Milan e come hanno fatto sapere dall’Inghilterra, non ci sarà più chi si spingerà verso cifre folli per il portiere del club rossonero.

La situazione contrattuale di Maignan, arrivato alla soglia dei 30 anni – li compirà a luglio -, vede la sua scadenza nel 2026. E senza rinnovo, il club rossonero è costretto a non alzare la posta, alle richieste economiche che faceva per la sua cessione.

A prendere Maignan potrebbe essere il Chelsea, che avrebbe già messo sul tavolo un’offerta da 15-20 milioni di euro. I rossoneri vorrebbero quantomeno alzarla verso i 25, così da potersi finanziare il colpo in porta che arriva dalla Bundesliga, nel nome del portiere del Friburgo.

Il nuovo portiere del Milan arriva dalla Bundesliga: le cifre

Come hanno fatto sapere da TMW, il nuovo portiere del Milan sarebbe stato individuato nel profilo di Noah Atubolu, giovane estremo difensore del Friburgo.

Il classe 2002 è tra i portieri più promettenti dell’intero panorama globale e compiendo il grande salto potrebbe finire in Serie A per vivere da titolare quella che è la grande esperienza al Milan. Dovesse perdere Maignan, infatti, il Milan valuterebbe la sua posizione che al momento lo vede in cima alla lista degli obiettivi. Le cifre che vedono Atubolu come nuovo portiere del Milan, toccano in ogni caso i circa 18-20 milioni di euro.