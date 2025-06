Mercato Milan, visita in sede: si accende la trattativa?

Visita in sede a sorpresa, cambia il mercato: tutte le novità.

A Casa Milan le porte restano aperte e le trattative si susseguono a ritmo serrato. L’agente Beppe Riso ha fatto tappa oggi in via Aldo Rossi per incontrare la dirigenza rossonera: un summit ricco di spunti, che conferma quanto il mercato del Milan sia già in pieno fermento, anche se formalmente la sessione inizierà solo il 1° luglio.

Al centro del colloquio ci sono stati alcuni dei suoi assistiti già legati al club, ma anche potenziali nuovi innesti.

Riso in sede: tutte le novità

Si è parlato di Francesco Camarda, il talento classe 2008 ormai stabilmente nel radar della prima squadra, ma anche di Alexis Saelemaekers, rientrato dal prestito alla Roma e in attesa di una decisione definitiva sul suo futuro.

Situazione da seguire anche per Lorenzo Colombo, reduce da una stagione a fasi alterne con l’Empoli: per lui si profila un’altra partenza, magari verso un club dove possa finalmente trovare continuità.

Nel corso dell’incontro è spuntato anche il nome di Lorenzo Lucca, profilo che il Milan segue da tempo e che potrebbe tornare d’attualità per rafforzare il reparto offensivo, riporta Sky Sport. Nessuna conferma invece su Nicolò Rovella, nonostante nelle scorse settimane fosse stato accostato ai rossoneri: oggi il centrocampista della Lazio non è stato tra i temi affrontati.

La sensazione? A Casa Milan si lavora senza sosta e le prossime settimane promettono di essere tutt’altro che tranquille.