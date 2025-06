Milan, a centrocampo ne manca solo uno: blitz in Grecia

Dal campionato greco può arrivare l’ultimo rinforzo a centrocampo per i rossoneri: partito l’assalto

Le idee, per rinforzare il Milan sul mercato, sono state abbastanza chiare da subito, per Igli Tare e per Massimiliano Allegri. I rossoneri si sono fiondati sui colpi da realizzare a centrocampo. Un reparto che lo scorso anno non sempre ha dato la giusta qualità e non sempre ha fornito il corretto filtro davanti alla difesa per dare equilibrio alla squadra. Evidente, dunque, che servisse subito un segnale in quella zona di campo, per ricostruire qualcosa di interessante.

Così, il Milan ha già trovato l’intesa per Luka Modric, a parametro zero, anche se l’arrivo del croato sarà finalizzato solamente al termine del Mondiale per Club. E nel frattempo, notizia degli ultimi giorni, il Diavolo ha messo le mani su Samuele Ricci. Due giocatori che di certo aumenteranno molto la qualità palla al piede nella linea mediana.

Serve ancora qualcosa, per mettersi definitivamente alle spalle l’addio doloroso ma inevitabile di Reijnders. Ci sarà almeno un terzo colpo nel reparto, il Milan insiste per Jashari ma la trattativa per il giocatore del Bruges è in salita viste le elevate richieste dei belgi. E allora, potrebbe esserci un altro innesto a sorpresa dalla Grecia.

Milan, ritorno alla carica per Mouzakitis: nuova offerta

Il Milan, così, torna a pensare a Mouzakitis, grande talento dell’Olympiacos. Un nome che ritorna, per i rossoneri, dopo l’interessamento già palesato in tempi non sospetti.

Se lo ricordano bene, i rossoneri, dato che fu uno degli autori dei tre gol con cui l’Olympiacos sconfisse la Primavera del Milan in finale di Youth League lo scorso anno. Da allora, è stato sempre nei radar. L’interesse viene rilanciato da ‘Transferfeed’, in Inghilterra. Qualche giorno fa, ci sarebbe stata anche una prima offerta da 20 milioni di euro, respinta dai greci. Il Milan ci riproverà con una nuova proposta.

Milan, nell’Olympiacos piace anche Kostoulas: chi è

Sempre nell’Olympiacos, c’è un altro giovanissimo talento che viene seguito con grande interesse. Si tratta di Kostoulas, imponente attaccante classe 2007.

Struttura fisica quasi da corazziere per il giovane greco, un prospetto che sembra avere le carte in regola per esplodere nel calcio dei grandi. Il Milan ci sta pensando già da qualche mese, l’idea potrebbe essere iniziare ad aggregarlo alle giovanili rossonere, nell’ottica di un inserimento progressivo in prima squadra.