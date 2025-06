Milan-Abraham, è finita: l’annuncio del club rossonero

Anche l’avventura di Tammy Abraham con la maglia rossonera è terminata: il club rossonero ha ufficializzato la cosa.

È tempo di saluti a Milano, sulla sponda rossonera del Naviglio: nella giornata di ieri, il Milan ha salutato ufficialmente Walker, Sottil e Joao Felix, arrivati tutti e tre in prestito dai rispettivi club durante la sessione invernale di mercato. Il difensore inglese, l’esterno italiano e l’esterno portoghese fanno dunque ritorno rispettivamente al Manchester City, alla Fiorentina e al Chelsea, con il club rossonero che non ha esercitato l’opzione del riscatto o del prolungamento del prestito. Allegri vuole forze fresche, e d’accordo con la dirigenza di Via Aldo Rossi si è deciso di puntare su altri giocatori.

Milan, anche Tammy Abraham saluta: l’annuncio ufficiale

Arrivato durante la scorsa sessione estiva di mercato in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, per Tammy Abraham è arrivato il momento di salutare il Milan: il club rossonero ha pubblicato, sui propri canali ufficiali, un messaggio verso l’attaccante inglese, ringraziandolo per tutto quello fatto durante la passata stagione. Questo il messaggio social: Doppia cifra per i gol e impegno totale ogni minuto, Grazie Tammy!

L’attaccante inglese classe 1997 poteva essere inserito nella trattativa che portava Saelemaekers alla Roma, ma Allegri ha deciso che l’esterno belga deve prima essere valutato, per cui comincerà la preparazione con i rossoneri, sotto la guida del nuovo allenatore. Abraham farà il percorso inverso e rientrerà a Roma, dove però si pensa già alla sua partenza: su di lui c’è lo Zenit.