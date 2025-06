Milan, affare a Madrid: arriva grazie a Theo Hernandez

Con l’addio di Theo Hernandez, un volto nuovo al Milan: arriva da Madrid, è un nome ideale per Allegri

Risolto presto e bene il problema della guida tecnica, e con un direttore sportivo a tirare le redini, il Milan ha ora l’obbligo di costruire la squadra per la prossima stagione. I rossoneri sono già piuttosto attivi, c’è la volontà di perdere meno tempo possibile, per dare quanto prima ad Allegri la possibilità di lavorare con un gruppo già instradato per la maggior parte.

Il primo grande colpo può essere Luka Modric, un segnale per tutto l’ambiente, per garantire la volontà di puntare in alto. Le restanti strategie però dovranno necessariamente fare i conti con le cessioni. Stabilito chi tra i big andrà via e quanto si incasserà dalle loro cessioni, si avrà un’idea più chiara di necessità di intervento e di budget. Non solo Reijnders pare destinato a partire, ma anche Theo Hernandez.

Gli ultimi tentativi per il rinnovo del francese non hanno avuto esito, le offerte per lui continuano a essere numerose e a questo punto il Milan cercherà di capitalizzare al meglio possibile. Anche perché dal suo addio si potrebbero generare operazioni interessanti. Con il suo coinvolgimento, può arrivare un importante rinforzo da Madrid.

Atletico Madrid, affondo per Theo Hernandez: scambio con Molina, i dettagli

A farsi avanti con una certa determinazione, adesso, sarebbe l’Atletico Madrid, piuttosto che il Real di cui tanto si era parlato in tempi recenti. Con il possibile inserimento di Molina nell’affare.

L’ex Udinese non è mai sparito dai radar della Serie A, all’Atletico lo lascerebbero andare senza troppi rimpianti. Secondo ‘Elgoldigital’, la proposta da presentare al Diavolo sarebbe di 15 milioni più il cartellino di Molina per Theo Hernandez. Una proposta che potrebbe essere ritenuta congrua dai rossoneri, anche perché come tipologia di giocatore Allegri gradirebbe molto uno come Molina.

Milan, tempo scaduto per Theo Hernandez: Allegri ricostruisce a partire da Leao

Anche il livornese del resto forse sta capendo che per il francese non c’è più nulla da fare. Ma c’è un big che invece l’allenatore vuole trattenere a tutti i costi ed è Rafael Leao.

Idee chiare, il portoghese non si muove, anzi. E’ lui il volto da cui ripartire, il riferimento tecnico su cui puntare, provando a tirare fuori il massimo del suo potenziale, finalmente. Se c’è qualcuno che può riuscire in questa missione, è proprio Allegri, che sul numero 10 punta tantissimo.