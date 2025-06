Milan: affare in Turchia, Okafor la chiave

Sono giorni di riflessioni e valutazioni in casa Milan. Nel mirino è finito un centrocampista portoghese e lo svizzero è la giusta pedina di scambio

Il Milan programma il suo futuro. Archiviata una stagione più che fallimentare, i rossoneri vogliono rilanciarsi e tornare a competere per obiettivi di livello. Per farlo Tare e Allegri sono ormai da giorni al lavoro per individuare i giusti giocatori e attenzione ad un affare che si potrebbe concludere direttamente in Turchia.

Già in passato il nome era stato accostato al Milan in chiave calciomercato e a questo punto non possiamo escludere un nuovo tentativo dei rossoneri visto l’interesse del club nei confronti di Okafor. Uno scambio da tenere in considerazione soprattutto se il club meneghino ha realmente voglia di chiudere una operazione simile. Vedremo come si svilupperà questa pista e se ci sarà la possibilità di andare a chiudere un affare nel prossimo calciomercato oppure si andrà su altri obiettivi.

Asse Milan-Besiktas: svolta improvvisa, Okafor decisivo

Al momento i rossoneri stanno valutando meglio la situazione e nelle prossime settimane dovrebbero iniziare a far entrare nel vivo le trattative anche per consentire ad Allegri di lavorare sin da subito in ottica della prossima stagione. Secondo le informazioni di transferfeed, il Besiktas avrebbe messo nel mirino Okafor per andare a rinforzare la rosa.

E lo svizzero potrebbe consentire al Milan di chiudere una operazione importante in entrata. Già nei mesi scorsi si era parlato della possibilità di un tentativo dei rossoneri per Gedson Fernandes del Besiktas. Una ipotesi di calciomercato da tenere in considerazione in questo calciomercato se si pensa all’interesse dei turchi per Okafor. Al momento siamo nel campo delle suggestioni, ma non è da escludere che presto si possa entrare nel campo di una trattativa reale visto che ci sarebbe la volontà di valutare l’affare.

Non è affatto semplice arrivare alla fumata bianca per diversi motivi. Ma parliamo di un calciatore che piace da tempo al Milan come Gedson Fernandes e potrebbe dare una mano importante ai rossoneri. Per adesso è una semplice suggestione e vedremo cosa accadrà in futuro.

Calciomercato Milan: scambio Okafor-Gedson Fernandes?

Il Milan lavora per rinforzare la rosa e il nome di Gedson Fernandes resta da valutare in casa rossonera anche se per il momento si tratta di una semplice ipotesi di calciomercato.

Per ora siamo nel campo delle ipotesi visto che il Besiktas chiede una cifra importante. Ma resta una pista comunque da tenere viva e vedremo cosa accadrà nel prossimo futuro.