Milan, aggiornamenti su Javi Guerra: quando può esserci la svolta

Javi Guerra rimane uno degli obiettivi dei rossoneri, ma c’è da attendere un’importante data: attualmente è tutto bloccato.

Il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri comincerà la preparazione in vista della nuova stagione a partire dalla seconda settimana di luglio, quando il nuovo tecnico rossonero troverà a Milanello buona parte della rosa rossonera, rosa che dovrà comunque essere rivista: molti giocatori infatti lasceranno Milano, e altrettanti ne arriveranno. E a coordinare i lavori di mercato ci penserà il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, chiamato a dare una svolta alle trattative di mercato del club rossonero, da un paio di stagioni alquanto deludenti. Tare prenderà le redini delle operazioni, subentrando a Furlani e Ibrahimovic, che soprattutto nella passata stagione sono stati presi di mira dai tifosi rossoneri.

Milan, trattativa ferma per Javi Guerra: si attende una data precisa

Il calciomercato dei rossoneri, con la sessione che a tutti gli effetti deve ancora partire ufficialmente, fatica a decollare: al momento in casa Milan c’è stata una cessione, quella di Reijnders al Manchester City, e per far fronte a questa cessione è necessario riparare con un’entrata nel reparto di centrocampo. Il nome più in circolo in queste ore, dopo Modric e Xhaka, è quello di Javi Guerra, centrocampista spagnolo classe 2003 in forza al Valencia.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la trattativa tra Milan e Valencia per Javi Guerra è in stand-by. Il club spagnolo fino ai primi di luglio non muoverà nessun passo, poiché vuole attendere l’arrivo del nuovo CEO: solo dopo questo momento, si capirà che strada prendere per il giovane centrocampista spagnolo. C’è anche l’opzione rinnovo del contratto dentro la dirigenza del club spagnolo, con il Milan che a quel punto si defilerebbe.

Trattativa dunque ferma ai box quella tra Milan e Valencia per portare Javi Guerra nel capoluogo lombardo, sponda rossonera: la richiesta del club spagnolo si aggira attorno ai 25 milioni, cifra che il Milan è disposto ad investire vista la giovane età del calciatore, reinvestendo i soldi presi dal City per la cessione di Reijnders. Non prima di luglio però si avranno notizie in merito, dunque nei prossimi giorni tutto quello che verrà detto sarà solo per mettere un pò di carne al fuoco. Il Milan attende il Valencia, così come Javi Guerra attende notizie sul suo futuro, con la possibilità di vestire la maglia rossonera.