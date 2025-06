Milan all’assalto del giovane talento: Tare non si arrende

Il Milan non ha alcuna voglia di mollare la presa per il giovane talento: Igli Tare sta intensificando il pressing per portarlo in rossonero.

Il Milan è costantemente a caccia di nuovi talenti con cui innalzare il tasso tecnico della propria rosa. Nell’ultimo periodo, il direttore sportivo del club rossonero, Igli Tare, avrebbe sondando con cura e insistenza una pista che porta ad un giovane talento del calcio europeo. È considerato da tutti come uno dei migliori prospetti in circolazione.

Milan all’assalto: Tare vuole il giovane talento

Rinforzare il centrocampo è uno dei principali obiettivi in casa Milan. Proprio per la mediana, il club rossonero starebbe continuando a seguire un giovane talento del calcio greco: Christos Mouzakitis. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, la società lombarda non avrebbe nessuna intenzione di cedere il passo per il calciatore classe 2005 dell’Olympiacos.

Nella scorsa stagione, Christos Mouzakitis si è preso una buona fetta della scena europea con delle prestazioni di una certa caratura, generando su di sé un forte interesse da parte di alcuni club molto ambiti. Il Milan, infatti, non è l’unica squadra ad aver palesato un acceso interesse per il calciatore. Anche l’Atletico Madrid starebbe tenendo sottocchio la situazione. Il centrocampista greco ha chiuso l’ultima annata con 36 partite, 2 gol e 4 assist. Per lasciarlo partire, l’Olympiacos chiede 30 milioni di euro.