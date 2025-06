Milan, Allegri dice no: il big rimane in rossonero

Allegri avrebbe assunto una posizione molto chiara riguardo il futuro di uno dei top player del club: no secco dell’ex Juve alla cessione.

Il Milan nelle prossime ore concretizzerà la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. La società guidata da Pep Guardiola ha strappato il sì del club rossonero, mettendo sul piatto la bellezza di 70 milioni di euro. Mentre il calciatore a breve dovrebbe sottoscrivere con i Citizens un contratto da 7 milioni a stagione. Proprio dalla Premier League, starebbero facendo pressioni per un altro big rossonero. Ma mister Massimiliano Allegri, dopo essersi visto obbligato a dire addio a Reijnders, non avrebbe alcuna intenzione di perdere un altro pezzo da novanta.

Allegri dice no: il top player resta al Milan

Dopo Reijnders, il Milan starebbe facendo delle valutazioni sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese, con il contratto in scadenza nel 2026 ed i dialoghi di rinnovo in stallo, sarebbe finito al centro dell’interesse dei londinesi del Chelsea. Tuttavia, secondo Fabrizio Romano, la distanza tra i club sarebbe consistente.

Il Milan vorrebbe 30 milioni per il calciatore ex Lille. Mentre il Chelsea, vista l’attuale situazione contrattuale, avrebbe valutato il portiere intorno ai 10 milioni di euro. Una somma che il Diavolo non ha alcuna intenzione di accettare. D’altronde, mister Massimiliano Allegri starebbe spingendo la società a mettere un freno alle cessioni illustri dopo quella praticamente chiusa per Reijnders.

Massimiliano Allegri considera Mike Maignan uno dei perni principali con cui riscattare il Milan. Per questo, l’ex tencico della Juventus avrebbe già fatto chiaramente capire alla dirigenza di non aver alcuna intenzione di privarsi dell’estremo difensore francese. Il neo allenatore rossonero punta molto sulle qualità tecniche di Magic Mike, ma sopratutto sulla sua leadership all’interno dello spogliatoio. Dunque, considerata la distanza economica con il Chelsea e la volontà di Allegri, Mike Maignan resterà al Milan.

Allegri vuole il connazionale di Maignan in rossonero: Tare si è già attivato

Mister Allegri avrebbe fatto una richiesta specifica al direttore sportivo Igli Tare per quanto riguarda il centrocampo. Oltre a quello di Ricci, il tecnico toscano pare abbia fatto anche il nome di Adrien Rabiot. L’esperto allenatore vorrebbe portare in rossonero il classe 1995, con cui ha già avuto modo di lavorare alla Juventus.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, mister Allegri avrebbe indicato Rabiot come il rinforzo giusto per la mediana. Il centrocampista francese è reduce da una buona al Marsiglia, dove sotto la guida di Roberto De Zerbi ha conquistato un secondo posto in Ligue 1. I rapporti tra Allegri ed il calciatore ex Juventus sono ottimi, aspetto che il Milan vorrebbe sfruttare a proprio favore.

Un altro fattore che potrebbe agevolare l’eventuale operazione è un’opzione presente nel contratto tra Adrien Rabiot ed il Marsiglia. Il calciatore francese ha pattuito con l’OM un accordo biennale che include una clausola rescissoria da 10 milioni di euro. Cifra che il Milan non avrebbe problemi a sborsare per ritornare l’ex Juventus in Serie A.