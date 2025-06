Milan, Allegri lo mette sul mercato: cessione imminente

Mister Massimiliano Allegri piazza il calciatore rossonero sul mercato: il tecnico lo considera un esubero. Il Milan lavora alla cessione.

Non solo in entrata, Igli Tare è molto impelagato anche nelle operazioni in uscita. Il direttore sportivo del club rossonero sta cercando la quadra per piazzare quei giocatori che non rientrano nei piani di mister Massimiliano Allegri. Chi non sembra essere al centro del nuovo progetto c’è Ruben Loftus-Cheek. Dopo una stagione condizionata dai continui problemi fisici, il centrocampista inglese starebbe seriamente considerando la possibilità di lasciare il Milan per assicurarsi un ruolo da protagonista altrove. Il club rossonero sarebbe più che disposto a cederlo. Un club di Serie A si sarebbe fatto avanti per l’ex Chelsea.

Loftus-Cheek ai saluti: può restare in Italia

Ruben Loftus-Cheek sarebbe finito nel mirino di una squadra di vertice della Serie A. Nonostante la stagione decisamente no, il centrocampista inglese ha comunque diversi estimatori. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il calciatore ex Chelsea avrebbe suscitato un certo interesse in casa Lazio.

A sollecitare la società biancoceleste nel puntare sul centrocampista classe 1996 sarebbe Maurizio Sarri, tecnico che tra l’altro Loftus-Cheek ha già avuto al Chelsea. Proprio sotto la guida del mister toscano, il calciatore inglese avrebbe vissuto i suoi momenti migliori in carriera. Il Milan sarebbe ben disposto a dare il via libera alla cessione, dato che mister Allegri non considera il centrocampista inglese un elemento imprescindibile per il gruppo.

Loftus-Cheek, legato al club da un contratto che fino al giugno del 2027, nella scorsa stagione è stato fuori dai giochi spesso e volentieri. Questo per via dei problemi muscolare e di un’appendicite. Non a caso, il centrocampista ha raccolto appena 28 presenze, con zero gol e un assist. È chiaro che Loftus-Cheek cerca il riscatto in vista della prossima stagione e la Lazio potrebbe essere un’opzione valida.