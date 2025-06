Milan, altro affare dal Real Madrid: lo porta Modric

Luka Modric in arrivo al Milan, ma non solo lui: dai ‘Blancos’ può esserci un altro innesto e proprio il croato può avere un ruolo chiave

Tra aspettative e incognite, inizia a prendere forma il nuovo Milan. Che sta cercando di piazzare l’accelerazione desiderata sul mercato per i rinforzi in vari reparti, con tanti fronti aperti, ma intanto sa già di essersi assicurato un colpo da novanta. Bisognerà attendere solo qualche settimane e Luka Modric sarà un nuovo giocatore rossonero.

Non inganni la carta di identità, il croato è uno di quelli che vale sempre la pena avere dalla propria parte, per la sua esperienza e la sua qualità che non vengono meno nonostante il passare degli anni. Naturalmente, sarà difficile immaginarlo in campo sempre e comunque, essendoci necessità di gestire il suo minutaggio, ma di sicuro il suo apporto si farà sentire e farà da traino a tutto il gruppo.

Avere Modric in squadra significa avere anche una figura dal notevole appeal, che può favorire l’arrivo in squadra di altri calciatori importanti. E può esserci grazie a lui un altro arrivo di rilievo proprio dal Real Madrid che lui si prepara a lasciare a parametro zero.

Real Madrid, Modric ‘vede’ la delusione di Brahim Diaz: dialogo e ritorno insieme al Milan

Si tratterebbe in questo caso di un ritorno, piuttosto gradito, quello di Brahim Diaz. Il Milan non ha mai dimenticato il contributo dato dallo spagnolo e lui ha conservato un ottimo ricordo della sua esperienza rossonera.

Al Real, ha provato a ritagliarsi finalmente un ruolo da protagonista. Riuscendoci però solo in parte con Ancelotti. E apparendo un po’ fuori dai piani di Xabi Alonso. Secondo ‘Don Balon’, Modric al Mondiale per Club in corso avrebbe notato l’atteggiamento sfiduciato del più giovane compagno di squadra. E per ritrovare verve, smalto e spazio in campo potrebbe suggerirgli di seguirlo al Milan, dove del resto si è già trovato bene.

Milan, Allegri vuole tanta qualità a centrocampo: il rilancio per Jashari

E’ un Milan che in mezzo al campo e sulla trequarti vuole avere un impatto considerevole, puntando a dare fastidio a tutti in campionato. Ecco perché si insiste in quella zona in numerose trattative.

Si sta spingendo in particolar modo per Jashari, giocatore che per caratteristiche tecniche e fisiche sarebbe molto gradito ad Allegri. Nonostante le richieste elevate del Bruges, Tare programma il rilancio, lo svizzero è una priorità e si vuole fare di tutto per accontentare l’allenatore. Anche se difficilmente si giungerà ai 40 milioni richiesti dai belgi.