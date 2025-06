Milan, altro big dopo Modric: nuovo affare dalla Spagna

In attesa di formalizzare l’ingaggio di Luka Modric, il Milan studia un altro colpaccio dalla Spagna

Sarà Luka Modric il primo colpo del Milan targato Igli Tare. Il direttore sportivo ha piazzato un ingaggio a sorpresa e potrebbe non essere finita qui.

Il calciomercato del Milan entra nel vivo, tra uscite ed entrate. Il club rossonero ha ormai virtualmente chiuso la trattativa per l’approdo di Luka Modric, il cui ingaggio sarà formalizzato dopo gli impegni con la Nazionale croata dell’esperto centrocampista che ha lasciato il Real Madrid dopo aver vinto praticamente tutto con la maglia dei Blancos. Un innesto di esperienza e di assoluto livello per la squadra di Massimiliano Allegri che però potrebbe lasciare alcuni giocatori inamovibili in queste ultime stagioni.

Ha già salutato il centro sportivo di Milanello Tijiani Reijnders, il quale nelle scorse ore ha sostenuto le visite mediche in attesa di diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Manchester City. Hanno diverse pretendenti i vari Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao, i quali potrebbero salutare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. In particolar modo il portiere francese, obiettivo primario del Chelsea di Enzo Maresca che potrebbe chiudere la trattativa mettendo sul piatto un’offerta da venti milioni di sterline per convincere il Milan a lasciar partire l’estremo difensore ex Lille.

Calciomercato Milan, altro colpo importante dalla Spagna

Nel caso in cui il Milan dovesse effettivamente cedere Mike Maignan, il direttore sportivo Igli Tare dovrebbe fiondarsi alla ricerca di un nuovo titolare per la porta della compagine rossonera.

In tal senso sono sempre più insistenti le voci relative a un possibile approdo in rossonero di Marc-André ter Stegen, esperto portiere tedesco in uscita dal Barcellona. L’estremo difensore classe ’92 non rientrerebbe nei piani dei Blaugrana, intenzionati a puntare sulla coppia composta da Joan García e Wojciech Szczesny. E così, come riportato da MundoDeportivo, l’ex Borussia Monchengladbach potrebbe lasciare i catalani dopo undici anni e cercare nuovi stimoli al Milan in modo da farsi trovare pronto in vista della prossima Coppa del Mondo da giocare con la Germania.