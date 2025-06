Dalla Premier insistono in maniera decisa: il Milan a breve potrebbe decidere di cedere alla tentazione e lasciar partire un altro top player.

Il mercato del Milan comincia ad entrare nel vivo. Non solo in entrata, la società rossonera sta operando anche in uscita. Sul fronte delle cessioni, in queste ore si sta definendo l’addio di Tijjani Reijnders. L’olandese è pronto a lasciare il club dopo appena due stagioni per passare alla corte del Manchester City. Le parti avrebbero raggiunto un’intesa totale: la stretta di mani sarebbe arrivata sui 70 milioni di euro. Mentre per il calciatore classe 1998 sarebbe stati preparato un contratto quinquennale da 7 milioni a stagione. Eppure quella di Reijnders potrebbe non essere l’unica cessione prestigiosa da parte del Milan. Un altro big sarebbe sulla graticola, visto il forte corteggiamento di una big del calcio inglese.

Un altro top player fa le valige? Dalla Premier League non mollano la presa

Dopo Reijnders, il Milan potrebbe dire addio anche a Mike Maignan. L’estremo difensore francese, in scadenza nel 2026, sarebbe uno dei nomi al centro dell’universo Chelsea. I blues avrebbero inserito il nome dell’ex Lille tra i regali da fare a mister Maresca in vista della nuova campagna acquisti. Stando alle ultime informazioni raccolte da ‘Calciomercato.com’, la distanza tra i club non sarebbe così elevata. Tra domanda e offerta ballerebbero 5 milioni. La società londinese, di fatto, avrebbe avanzato un’offerta da 25 milioni, mentre il Milan ne avrebbe chiesti 30.

Il Chelsea vorrebbe chiudere i discorsi prima del Mondiale per Club, facendo leva sulla situazione contrattuale di Magic Mike. L’estremo difensore francese sembra non essere affatto intenzionato ad accettare il rinnovo al ribasso proposto dal Milan e per questo si starebbe guardando intorno, mettendo in conto la possibilità di un trasferimento in estate. A Londra sarebbero ottimisti nel chiudere in maniera positiva l’operazione. Intanto, il Milan sta starebbe cautelando, tenendo sottomano la lista dei possibili sostituti del francese.

Maignan ai saluti? Tare ha già pronta la lista dei sostituti

Qualora Magic Mike dovesse chiudere la sua parentesi in maglia rossonera, Igli Tare sarebbe pronto ad investire i soldi della cessione proprio in Serie A. Per l’eventuale dopo Maignan, il ds dei rossoneri sarebbe appunto tenendo sotto osservazione alcune situazioni nella massima serie italiana. Il Milan starebbe tenendo sottocchio Vanja Milinković-Savić del Torino, Mile Svilar della Roma, Marco Carnesecchi dell’Atalanta ed Elia Caprile, reduce dal prestito con il Cagliari e di proprietà del Napoli. Insomma, Igli Tare avrebbe le idee molto chiare e diversi piani per sopperire all’eventuale addio di Mike Maignan.

All’inizio dell’anno, la società e l’entourage del portiere francese avevano raggiunto un’intesa di massima per un rinnovo fino al 2030, con un ingaggio da 5 milioni a stagione. Tuttavia, il dialogo si è interrotto poco dopo, molto probabilmente a causa delle prestazioni non convincenti dell’ex Lille. Da lì è arrivata la proposta al ribasso, che Mike non ha accettato. Nonostante gli apprezzamenti del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, Maignan potrebbe maturare sempre più l’idea che sia giunto il momento di cambierà area. Il Chelsea potrebbe rappresentare l’occasione giusta per dirsi addio.