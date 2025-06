Milan-Atletico Madrid, c’è la svolta: il futuro di Theo è scritto

L’interesse dell’Atletico Madrid verso Theo Hernandez è ben delineato, tanto che nel tardo pomeriggio è arrivata una svolta.

In casa rossonera comincia il restayling in vista della prossima stagione: i primi due acquisti sono stati messi in saccoccia, ingaggiando il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e il nuovo direttore sportivo, Igli Tare. Due colpi che sicuramente daranno più coraggio al club e alla squadra rossonera, in vista della prossima stagione. I due nuovi arrivati hanno il compito di progettare al meglio il futuro rossonero, partendo ovviamente dal mercato: Allegri chiede, Tare cerca di rispondere positivamente, in base anche al budget della società. Un compito che non sarà facile, soprattutto dopo una stagione al di sotto delle aspettative: obiettivo principale rientrare almeno in Champions League, anche se si sa, Allegri non si accontenta di questo.

Mercato Milan, Theo sempre più verso l’Atletico: le ultime

Programmazione significa anche individuare chi all’interno della rosa rossonera rimarrà oppure chi partirà, in base anche alla volontà dei calciatori. Attualmente, chi a gennaio è arrivato in prestito (Walker, Sottil e Joao Felix), tornerà alla propria base, non avendo il Milan esercitato il riscatto. C’è poi da considerare le circostanze di quei giocatori che hanno i contratti in scadenza, come Theo Hernandez.

Il terzino francese ha un contratto in scadenza con il Milan nel giugno del 2026, ma il discorso rinnovo sembra essere ben lontano, da qui la volontà di trovare un altro club per continuare la carriera. Mentre nelle scorse settimane sembrava essere vicino all’Al Hilal, Theo Hernandez ora è sempre più vicino all’Atletico Madrid: l’esterno rossonero ha già un accordo con il club spagnolo, che deve convincere il Milan con un’offerta. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’offerta dell’Atletico è aumentata, arrivando fino a 20 milioni. Una cifra che soddisfa il Milan. Atletico e Milan dunque sono sempre più vicini per trovare un accordo.

Milan, ora Allegri vuole un sostituto

Con la partenza sempre più certa di Theo Hernandez con destinazione Madrid, sponda Atletico, il Milan ora dovrà trovare un sostituto all’altezza e che rispecchi le caratteristiche richieste da Massimiliano Allegri: vedremo se il direttore sportivo riuscirà ad accontentare il tecnico, che sicuramente non avrà basse pretese. Il preferito era Savona della Juventus, ma il terzino ha appena rinnovato con il club bianconero ed è destinato a rimanerci a lungo.