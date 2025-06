Milan, attaccante low cost dalla Spagna: bastano 20 milioni

20 milioni appena per uno dei migliori talenti del campionato spagnolo, il Milan ha un’occasione da non farsi sfuggire

Siamo in una fase già caldissima di preparazione alla nuova stagione calcistica, sebbene manchi ancora più di due mesi alla ripresa ufficiale delle ostilità. Ma del resto, è in questo periodo che si preparano gli affari di calciomercato principali. E vuole essere protagonista anche il Milan, dopo essersi lasciato alle spalle una annata tremenda.

In queste ore, sono tante le informazioni circolate attorno ai rossoneri, che stanno valutando diverse opzioni per rinforzarsi e farlo, possibilmente, con colpi di alto livello. C’è da intervenire in tutti i reparti, è risaputo, ma il Diavolo pare intenzionato prima di tutto a completare il centrocampo. Dopo l’addio di Reijnders e l’aver blindato di fatto Modric, c’è ancora da fare. Servirà almeno un altro colpo di livello, forse due. Con uno tra Xhaka e Jashari, che sono i nomi che più accendono la fantasia dell’ambiente in questo momento.

Ma è un Milan che come sappiamo guarda anche ad altro, cercando di cogliere opportunità anche inattese. Per il reparto offensivo, attenzione all’occasione, tutto sommato poco costosa, prospettata dalla Liga spagnola.

Milan, sfida lanciata a Como e Fiorentina per Ezzalzouli

Il Betis vuole monetizzare con qualche cessione e per farlo intende sacrificare anche qualche nome eccellente. Come Abde Ezzalzouli, protagonista della cavalcata in Conference League.

Il marocchino, giustiziere della Fiorentina in semifinale e andato a segno, anche se inutilmente, pure in finale contro il Chelsea, secondo ‘Fichajes.net’ sarebbe stato messo sul mercato dagli andalusi, a un prezzo tutto sommato abbordabile per il suo valore. Bastano 20 milioni di euro. Su di lui si registra l’interesse proprio della Fiorentina e del Como, il Milan può mettere sul piatto un progetto almeno altrettanto ambizioso per provare a convincerlo.

Milan, Allegri vuole fare le cose in grande: attacco de luxe nella mente dell’allenatore

Questo conferma, in qualche modo, la tendenza di un Milan che Allegri vuole ritrovare solido e competitivo, ma anche con tanto potenziale in attacco. Il livornese vuole un reparto avanzato di prim’ordine, per puntare subito molto in alto.

Non stupisce che nella mente del tecnico ci siano l’idea di trattenere Leao e di affiancare un altro grande bomber a Gimenez. I nomi di Vlahovic e Retegui sono quelli che scaldano di più l’atmosfera, ma ce ne sono anche altri, come Darwin Nunez. Il Diavolo intende sparare i fuochi d’artificio, prepariamoci.