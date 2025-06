Milan, attaccante scippato al Napoli: scambio con Chukwueze

Sfida lanciata al Napoli campione d’Italia già a inizio mercato: blitz che gela gli azzurri, lo scambio con il nigeriano fa esultare il Milan

Nessuno, dodici mesi fa, avrebbe immaginato che la stagione del Milan sarebbe stata così difficile e che si sarebbe conclusa, addirittura, con l’esclusione dalle coppe europee. Un flop, quello dei rossoneri, senza mezzi termini e ora l’ambizione di risalire quanto prima e riproporsi ad alti livelli.

La speranza del Diavolo è fare in qualche modo come il Napoli, che, senza coppe, si è concentrato solo sul campionato ed alla fine è riuscito a prevalere. Se gli azzurri si sono affidati a Conte, il Milan ha chiamato al proprio capezzale un altro che in termini di scudetti vinti sa sicuramente come si fa, vale a dire Massimiliano Allegri. A lui si chiede una compagine rossonera che ritrovi la competitività e la concentrazione perdute in campo. Traguardi da ottenere tramite i rinforzi di mercato, ma anche tramite una mentalità differente che solo un allenatore come il livornese può trasmettere.

Dietro le quinte, si muove il ds Tare, che sta facendo di tutto per accontentare le richieste del toscano. Si può supporre un Milan che sappia essere protagonista nella finestra di trattative e in particolare già lanciato nella sfida al Napoli, con una particolare operazione che coinvolge Chukwueze.

Milan, il Betis vuole Chukwueze: nell’affare può entrare Ezzalzouli

Il Milan ha detto addio già a numerosi giocatori e il prossimo potrebbe essere il nigeriano, che non pare rientrare nei piani futuri. Lo vuole il Betis e il Diavolo può approfittarne con uno scambio.

L’interesse degli andalusi per Chukwueze viene rilanciato da ‘Elgoldigital’. Nel frattempo, il club sa di dover vendere Abdi Ezzalzouli, che ha tante richieste, anche dall’Italia: oltre al Napoli ci sta pensando anche il Como. E così, il Milan potrebbe proporre uno scambio quasi alla pari, magari con un piccolo conguaglio a favore del Betis, per portare a casa un calciatore di sicuro talento, che si è fatto valere nella scorsa stagione.

Milan, serve anche un bomber: ma su Lucca è avanti il Napoli

Non finiscono qui i terreni di scontro del Milan con i campioni d’Italia in carica. Entrambe le squadre sono accomunate dalla ricerca di un attaccante. Per Lorenzo Lucca, la situazione pare delineata.

Se tempo fa, il Milan era sembrato vicino al centravanti dell’Udinese, oggi il quadro è molto diverso. Gli azzurri paiono avere in pugno sia l’accordo con il giocatore che quello con i friulani e si preparano ad affondare definitivamente il colpo. E’ lui il nome individuato da Conte per fare da perfetto vice Lukaku. Il Diavolo dovrà guardare altrove.