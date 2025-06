Milan beffato due volte: Theo Hernandez fa saltare tutto

Ancora una volta, Theo Hernandez diventa un caso per il Milan: in maniera indiretta, il francese fa saltare un affare per i rossoneri, ecco il motivo

Ci sono avventure che sembrano dover forzatamente, a un certo punto, giungere al capolinea, per lasciare spazio a qualcosa di nuovo. Ed è quello che sta succedendo tra il Milan e Theo Hernandez. Non ci sono più possibilità di vedere il francese proseguire con il Diavolo, l’addio è soltanto questione di quando, come e verso quale destinazione, ma non è più in discussione.

Il gelo che è calato già dai mesi scorsi sul discorso rinnovo non si è minimamente sciolto, anzi. E adesso c’è la volontà da entrambe le parti di provare a risolvere la questione separandosi il prima possibile, ma la situazione si sta complicando, a quanto pare, anche da questo punto di vista. Il Milan è rimasto deluso dal rifiuto di Theo Hernandez di andare all’Al Hilal, non sembrano essere numerosissimi gli altri club intenzionati a investire su di lui. E il fallimento di un’altra trattativa rischia di costare carissimo al Milan. Nel gioco degli incastri, salta tutto per i rossoneri.

Milan, che problema: l’Atletico Madrid molla Theo Hernandez e si butta su Zinchenko

C’era l’Atletico Madrid che spingeva forte, fino a un certo punto, in questi giorni, per riprendere il francese. Ma anche i ‘Colchoneros’ hanno mollato. Non trovando l’intesa col Milan e intercettando il parere negativo dei tifosi, che non hanno ancora dimenticato il ‘tradimento’ di tanti anni fa.

Adesso, l’idea per l’Atletico è andare su Zinchenko. Secondo ‘Elgoldigital’, infatti, la squadra di Simeone sta puntando con decisione l’ucraino. Il giocatore dell’Arsenal è nel mirino anche del Milan, ma la concorrenza degli spagnoli rischia di mandare tutto all’aria. La trattativa che il Diavolo stava conducendo da un po’ è seriamente in pericolo.

Milan, ora quale destinazione per Theo Hernandez? La speranza si chiama Juventus

E intanto, Theo Hernandez resta ancora a Milano, per adesso. Con lo spettro di una permanenza prolungata e forzata anche a inizio preparazione. Che potrebbe portare a una situazione da veri e propri separati in casa.

C’è addirittura chi ha ipotizzato che il Milan potrebbe mettere Theo Hernandez fuori rosa fino ad avvenuta cessione. E’ evidente che per il bene di tutti gli andrà trovata una sistemazione e che la cessione possa essere soddisfacente economicamente per il Diavolo. La speranza è che la Juventus decida di investire su di lui, al momento i bianconeri sembrano i soli in grado di poterlo o volerlo fare.