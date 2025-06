Milan, blitz a sorpresa a Liverpool: cosa serve per chiudere

Il Milan tenta il colpo inaspettato e a sorpresa, che va a beffare oltretutto una diretta concorrente in Serie A per il colpo dal Liverpool.

Fronte cessioni c’è la possibilità di andare a sistemare alcune cose, economicamente parlando, che facciano incassare al Milan una cifra importante per permettere ad Igli Tare di fare mercato.

Un calciomercato che passa dai milioni già incassati per Tijjani Reijnders, ma che non si fermerà con qualcuno tra i top player che avrebbe deciso di restare. In attacco, seppur senza coppe, sembra cambiato il futuro di Rafael Leao, talento portoghese che in una recente dichiarazione si è definito orgoglioso di vestire la maglia del Milan. Stessa maglia prestigiosa che potrebbe fare al caso anche di un altro top player che, seppur non giocando le coppe, potrebbe gradire la destinazione, passando proprio dal Liverpool al club rossonero nel corso di questa estate.

Calciomercato Milan, colpo dal Liverpool: sarà beffa al Napoli

Se sarà, l’affare di calciomercato per il Milan, vedrà una beffa vera e propria per il Napoli che è in piena trattativa col Liverpool per provare a chiudere non uno, bensì due colpi dall’Anfield Road.

Il Milan tenterà l’assalto, con i diversi calciatori che si separano. Tra questi, sia Jovic che Abraham, dando spazio a Camarda in un prestito che il Milan vorrebbe chiudere in Serie A per permettere al giocatore sì, di farsi le ossa, ma già in un club di prima fascia e non in Serie C. L’Italia dei giovani che dovrà essere, passerà anche da queste scelte. Ma col Bebote Gimenez e nessuno alle sue spalle, malgrado l’annata senza coppe, Allegri ci può fare ben poco.

È per questo che di fatto, sacrificando alcuni dei suoi calciatori, il Milan proverà a raccogliere un tesoretto per provarci concretamente in un blitz a Liverpool, sul colpo Darwin Nunez. Il centravanti uruguaiano piace fortemente al Napoli che lo trova ideale per far coppia con Lukaku nel 3-5-2 di Conte, ma non è da escludere l’opzione rossonera come ha fatto sapere Il Corriere della Sera nel corso di questa giornata.

Milan: cosa serve per chiudere il colpo Nunez?

Per chiudere il colpo Nunez servono le cifre che chiede sia il club di Liverpool che il calciatore stesso. È chiaro che, senza coppe, l’appeal che tira Nunez verso il Milan è legato alla squadra storica italiana per cui andrebbe a giocare e Allegri in panchina. Ma poi contano anche i soldi.

Il valore economico del calciatore uruguaiano tocca i 50-60 milioni, molti di più di quelli che i rossoneri spenderebbero per Dusan Vlahovic, sul quale però l’ingaggio dovrà essere simile. Almeno 7-8 milioni di euro all’anno, quelli che permetterebbero la realizzazione dell’operazione.