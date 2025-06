Milan, blitz al Real Madrid: ceduto dopo l’ultimatum

Grande colpo per il Milan dal Real Madrid, si apre una grossa opportunità: l’ultimatum propizia l’addio ai ‘Blancos’, cosa sta succedendo

C’è da tempo un filo invisibile che lega Milano e Madrid. Ottimi i rapporti tra il club rossonero e le società della capitale iberica, non soltanto per quanto concerne il periodo in cui Paolo Maldini è stato in carica come direttore tecnico. Il tutto torna d’attualità in questa fase, in cui Theo Hernandez può tornare a Madrid sponda Atletico, ma non solo.

Si possono riaccendere anche dialoghi con il Real, all’improvviso. In casa dei ‘Blancos’ ci saranno diversi cambiamenti, con l’avvento di Xabi Alonso in panchina. E di questa situazione il Milan può approfittare, cercando affari. Spingendo non solo per l’ex Real Luka Modric, ma anche per qualche giocatore che tra i ‘Blancos’ c’è ancora e che, se non dovesse rientrare nei loro piani, farebbe di sicuro comodo, anzi più che comodo, al Diavolo che ha bisogno di rialzarsi e risalire. In particolare, sono proprio le decisioni del nuovo allenatore che potrebbero aprire opportunità interessanti.

Milan, occasione Endrick: Xabi Alonso lo mette spalle al muro

Xabi Alonso, nei primi giorni di lavoro pre Mondiale per Club, sta valutando molto attentamente il materiale umano a sua disposizione. E non sarebbe soddisfatto dal comportamento di Endrick.

Secondo ‘Don Balon’, il tecnico non gradirebbe la condotta del giovane brasiliano al di fuori del terreno di gioco, chiedendogli un atteggiamento diverso e più professionale. Anzi, all’attaccante sarebbe già stato dato un ultimatum. Se entro la fine del Mondiale per Club non vedrà cambiamenti nel suo modo di comportarsi, deciderà di fare a meno di lui. A quel punto, il Real, che ha comunque investito molto su di lui, potrebbe cercare una soluzione in prestito. Il Milan potrebbe rappresentare una buona opzione, anche perché in rossonero c’è Allegri, uno che i giocatori li fa notoriamente rigare dritto.

Milan, altro affare con il Real Madrid: il ritorno di fiamma per Brahim Diaz

Tra Milan e Real Madrid potrebbero poi aprirsi anche altri discorsi. Tornando a parlare ad esempio di Brahim Diaz, uno che in rossonero ha lasciato un ottimo ricordo.

Al Real intendono, in realtà, rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2027. Ma se i negoziati non andassero a buon fine, si dovrebbe a quel punto cercare una soluzione in uscita. E per Brahim tornare a San Siro sarebbe una ipotesi accattivante, eccome, dopo le tre stagioni molto positive vissute al Diavolo.