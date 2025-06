Milan, blitz nella Capitale: lo soffiano all’Inter

Il derby di calciomercato tra Milan e Inter si infiamma, lo scippo dei rossoneri: accelerazione improvvisa per il colpo low cost

E’ stato un finale di stagione amaro, per Milan e Inter, per motivi differenti. Fallimento totale stagionale per i rossoneri, che hanno fallito l’approdo nelle competizioni europee, anche tramite la porta della Coppa Italia, nonostante l’entusiasmo derivato dall’aver eliminato i cugini nella doppia semifinale. I nerazzurri, invece, hanno chiuso l’annata senza trofei, al netto del Mondiale per Club che rappresenta l’ultima opportunità. Per entrambe, partendo da presupposti diversi, c’è da ricostruire, ma forse in questo momento il clima è più favorevole per il Diavolo, anche se sembra incredibile dirlo.

Il Milan infatti è ripartito subito da una certezza, in panchina, con il ritorno di Massimiliano Allegri. Mentre l’Inter, gelata dall’addio di Inzaghi e dal no ricevuto per Fabregas, deve ancora trovare un nuovo condottiere. Un piccolo vantaggio che i rossoneri, in questa fase, vogliono provare a sfruttare, per delle mosse d’anticipo sul mercato. Una di queste potrebbe riguardare proprio un giocatore a lungo nell’orbita nerazzurra.

Milan, Allegri rifa’ il centrocampo: assalto a Soucek, lo voleva l’Inter

Torna d’attualità, sul mercato, il nome di Tomas Soucek, centrocampista ceco che in questi anni, con la maglia del West Ham, si è fatto valere, mettendo in mostra doti fisiche e tecniche di rilievo.

Mediano roccioso ma con un discreto vizio del gol, può rappresentare un innesto importante e soprattutto acquistabile senza spese eccessive. Poco più di 20 milioni di euro la valutazione degli Hammers, il giocatore può partire da Londra. E’ nel mirino del Leeds, come riportato da ‘TBR Football’, ma il Milan potrebbe essere avvantaggiato se trovasse un accordo dietro le quinte con il club londinese. Che infatti vuole andare a caccia di Onyedika, altro calciatore nel mirino del Milan. Se i rossoneri ‘mollassero’ quest’ultimo, in una sorta di gentlemen agreement, il West Ham potrebbe acconsentire a cedere Soucek in Italia.

Milan e Inter, non è finita: lotta senza quartiere, tutti i nomi

Un giocatore del genere sarebbe un centrocampista ideale per la visione di calcio di Allegri. Ma la sfida a distanza tra Milan e Inter, come sappiamo, può riguardare anche diversi altri nomi.

Giocatori come Beukema, Solet, Ricci, Castro, sono da un po’ sotto osservazione su ambedue le sponde del Naviglio. Il Milan potrebbe approfittare dell’incertezza legata alla guida tecnica in casa interista, dalla decisione sull’allenatore infatti si capirà esattamente verso che tipo di giocatori dovranno virare i nerazzurri.