Milan, bomber per Allegri: lo soffiano a Conte e alla Juve

Il Milan a caccia di un attaccante di livello, occasione per lo sgarbo ai campioni d’Italia e ai bianconeri: Allegri esulta

Siamo a due mesi, ancora, dall’inizio del campionato, ma la corsa per lo scudetto e per le prime posizioni inizia già adesso e si costruisce con le scelte, cruciali, di questo periodo. Decisioni fondamentali e da non sbagliare, per mettere le basi per una annata di alto profilo. Lo sa bene il Milan, che lo scorso anno, di questi tempi, di errori invece ne ha commessi troppi e ha finito per pagarli tutti, progressivamente.

Se il Diavolo vuole rifarsi e tornare a correre per grandi traguardi, sa di dover operare bene sul calciomercato, anche alla luce del fatto che oltre Reijnders anche altri big potrebbero lasciare. E’ iniziato il lavoro di Tare e di Allegri per individuare le mosse principali per intervenire sulla rosa. C’è la convinzione, da parte di direttore sportivo e allenatore, di poter allestire una buona squadra, in grado di dare fastidio alle principali concorrenti.

Molto di queste ambizioni, comunque, passerà, inevitabilmente, per le scelte nel reparto offensivo. Gimenez da solo non basta, Allegri vuole un altro attaccante di livello da affiancare al messicano, sebbene il Diavolo correrà soltanto per il campionato e la Coppa Italia. Le ultime notizie riferiscono come i rossoneri siano pronti a entrare pienamente nella contesa scudetto, con una mossa d’anticipo su Napoli e Juventus.

Anche il Milan in corsa per Jhon Duran: i rossoneri accelerano

C’è anche il Milan infatti su Jhon Duran. L’attaccante colombiano può essere uno degli affari più promettenti e a sorpresa del mercato, visti gli ultimi sviluppi.

L’Al Nassr non è soddisfatto di lui e il giocatore pare essersi pentito di aver accettato i dollari arabi. Uno scenario che, come è stato riferito da vari operatori di mercato, potrebbe portare addirittura a una cessione in prestito. Ovviamente, tanti club europei hanno iniziato a informarsi. Secondo l’insider turco Ekrem Konur, anche il Milan è in lizza e può anticipare Juventus, Napoli e Roma.

Milan, numero 9 cercasi per Allegri: l’altra pista calda è Vlahovic

Ci sono anche altri nomi sul piatto, per il ruolo di centravanti rossonero. La pista più suggestiva, forse, è quella che può portare a Vlahovic.

Il serbo può lasciare la Juventus, non è un mistero, e il Milan starebbe sondando il terreno già da un po’. Si vocifera che dal punto di vista economico si possa trovare un accordo tra tutte le parti in causa, la sensazione è che comunque questa pista entrerà nel vivo dopo il Mondiale per Club.