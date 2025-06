Milan-Bruges, c’è distanza per Jashari: la richiesta del club belga

Il Milan da giorni segue Jashari del Club Bruges, ma tra il club belga e il club rossonero c’è distanza nell’offerta.

Il calciomercato del Milan fatica a decollare, ma essendo ancora a fine giugno, la cosa non preoccupa più di tanto: le settimane più decisive saranno quelle a partire dalla seconda metà di luglio, fino alla fine della finestra estiva di mercato. La dirigenza di Via Aldo Rossi, con Tare prima figura, centrale nelle trattative di mercato, ha sul taccuino numerosi nomi per arricchire la rosa rossonera e alzare il livello, cercando di ottenere risultati migliori rispetto la passata stagione. L’obiettivo è quello di rientrare almeno in un posto dell’Europa che conta, ma con Allegri in panchina si può puntare a molto di più e togliersi qualche soddisfazione.

Milan, distanza con il Bruges per Jashari

I rossoneri hanno già ceduto Reijnders ed è quasi fatta per la cessione di Theo Hernandez: da queste due cessione, il club rossonero incassa circa 100 milioni, da reinvestire sul mercato. Obiettivo principale è rinforzare il centrocampo, con almeno due colpi, tre se si considera anche quello a parametro zero di Modric. Uno dei nomi più discussi per il centrocampo rossonero è quello di Jashari del Club Bruges.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, Jashari è un nome accostato al Milan dal circa metà giugno. Il club belga lo valuta attorno ai 35 milioni di euro e non intende abbassare le pretese, perchè sa che la concorrenza è tanta e lo può vendere a qualsiasi club, considerato che la concorrenza è tanta.

Attualmente il Milan si è avvicinato ad un’offerta tra i 20/25 milioni: tra l’offerta del Milan e la richiesta del Bruges c’è parecchia distanza, e in questo caso chi deve fare uno sforzo è il club rossonero, considerato che il club belga non abbasserà la richiesta. Jashari dunque rimane un obiettivo concreto dei rossoneri, che però devono alzare l’asticella e presentare un’offerta migliore se vogliono battere la concorrenza e accaparrarsi il calciatore.