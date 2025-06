Milan, Camarda in Serie B: scelta fatta

Nel futuro di Francesco Camarda ci sarebbe il campionato di Serie B: il Milan è pronto a dare il via libera alla cessione.

Durante la fase precampionato, Francesco Camarda sarà uno dei giocatori rossoneri che mister Massimiliano Allegri terrà costantemente sottocchio. Prima di acconsentire ad un’eventuale cessione, il tecnico di Livorno vuole avere un quadro completo sulle potenzialità del calciatore. Intanto, iniziano a farsi avanti le prime squadre per il talento classe 2008: una di queste milita nel campionato di Serie B.

Camarda passa in cadetteria: Milan pronto al via libera

Dopo la cattiva gestione della passata stagione, tra prima squadra e Milan Futuro, la società rossonera non ha più voglia di sbagliare in merito al percorso di crescita di Francesco Camarda. La promettente punta arrivata da un’annata disastrosa, culminata con la retrocessione in Serie D.

Nella giornata di ieri, si è tenuto un lungo incontro in via Aldo Rossi tra la dirigenza rossonera e l’agente del giovane attaccante, Giuseppe Riso, per tracciare una linea chiara in virtù del prossimo futuro del classe 2008. L’idea del Milan sarebbe quella di cederlo in prestito secco, in modo da alimentare la crescita graduale dell’attaccante.

Ed è qui che potrebbe prendere quota la richiesta arrivata dalla Serie B per il promettente calciatore. Secondo quanto riferito da ‘TMW’, Francesco Camarda sarebbe finito nel mirino del Monza, intenzionato a costruire una rosa di livello per fare ritorno in massima serie. Una proposta che il Milan, anche alla luce degli ottimi rapporti con la società brianzola, starebbe valutando di accettare.