Milan, cessione a sorpresa: finanzia il grande colpo

Prende quota l’ipotesi di un’altra cessione eccellente in casa Milan dopo quella di Tijiani Reijnders

Nonostante le rassicurazioni da parte della società in merito alla cessione di alcuni top player, il Milan potrebbe salutare un altro big dopo aver già ceduto Tijiani Reijnders al Manchester City.

Entra nel vivo la sessione estiva di calciomercato anche se ufficialmente i trasferimenti inizieranno solamente a luglio. Ma la rivoluzione del Milan targata Igli Tare e Massimiliano Allegri è già partita. Non solo con la cessione di Tijiani Reijnders (scelta più ‘aziendale’ che tecnica) e l’atteso arrivo di Luka Modric che ci concretizzerà al termine del Mondiale per Club negli Stati Uniti d’America. In queste ore sta prendendo quota l’ipotesi di un’altra mossa a sorpresa da parte del club rossonero che potrebbe scontentare qualche tifoso, ma anche rivelarsi una scelta strategicamente giusta.

Nelle scorse giornate i tifosi del Diavolo hanno già dovuto salutare Tijiani Reijnders, leader tecnico del centrocampo rossonero che ha lasciato il Milan dopo appena due stagioni passando al Manchester City per cinquantacinque milioni di euro più altri quindici di bonus legati a eventi vari. Una cessione dolorosa ma inevitabile, anche alla luce della volontà del centrocampista olandese, desideroso di giocare in un top club europeo per confrontarsi ancora col palcoscenico della Champions League anche in vista del prossimo Mondiale di calcio.

Calciomercato Milan, un altro big ai saluti

Ci sono altri giocatori di caratura che da tempo vengono accostati ai più svariati club. Uno di questi è sicuramente Theo Hernandez, reduce da una stagione con più ombre che luci. Ci aveva provato l’Atletico Madrid, ma non si è trovato l’accordo. E poi ci sono diversi club sauditi pronti a offrirgli maxi-ingaggi, ma l’esterno francese sembra essere intenzionato a restare in Europa. Altro nome caldo è sempre quello di Rafael Leao, il quale sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco. Ma nelle ultime è emersa un’altra ipotesi.

Anche Santiago Gimenez, attaccante messicano arrivato a gennaio dal Feyenoord per oltre trenta milioni di uro, potrebbe lasciare il Milan anche in questa sessione estiva di calciomercato. La sua cessione rappresenterebbe sicuramente una mossa a sorpresa, ma rappresenterebbe anche un chiaro segnale della volontà del club di provare ad affondare il colpo per Dusan Vlahovic, pupillo di Massimiliano Allegri per il reparto avanzato.