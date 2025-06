Milan, cessione Maignan: Tare ha tre nomi per sostituirlo

Mike Maignan è ad un passio dalla cessione e il Milan lo deve rimpiazzare: tre nomi sul taccuino di Tare.

Mike Maignan sembra destinato a lasciare il Milan: il numero uno francese, con il contratto in scadenza nel giugno 2026, dopo quattro stagioni con la maglia rossonera può salutare il Milan e continuare la sua carriera in Premier League, in forza al Chelsea. Il club londinese è a caccia di un nuovo portiere già per il Mondiale per Club e vorrebbe chiudere la trattativa entro domani, ultimo giorno in cui si possono chiudere i primi colpi di mercato nella mini sessione estiva prima del Mondiale. Nelle ultime ore, l’offerta dei Blues si è alzata dai 15 ai 18 milioni.

Mercato Milan, tre nomi per sostituire Maignan: la situazione

Con la cessione di Mike Maignan, il Milan è costretto ad ingaggiare un nuovo portiere e sulla lista del nuovo direttore sportivo Igli Tare ci sono ben tre nominativi: come riportato da Gianluca Di Marzio, i preferiti sono Svilar della Roma, Suzuki del Parma e Lucas Perri del Lione.

Il noto esperto di mercato ha individuato questi tre nomi, analizzando situazione per situazione: il portiere della Roma Mile Svilar ha un contratto in scadenza a giugno 2027 e il rinnovo sembrava essere lontano, fino a quando “Ranieri si è impegnato a ricucire uno strappo e far ritrovare un’intesa“. Pista aperta anche quella di Suzuki, che però il Parma non sembra essere intenzionato a liberare facilmente. Ultimo nome sul taccuino è quello di Lucas Perri, portiere classe 1997 in forza al Lione: potrebbe essere lui a spuntarla e cominciare ad indossare la maglia rossonera. Ore decisive dunque in casa Milan, che riguardano il futuro della porta rossonera, con Maignan destinato alla cessione.