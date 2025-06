Milan, che retroscena: la rivelazione su Allegri spiazza

Galeone: “Allegri può vincere subito. Strano che l’Inter abbia scelto Chivu”.

Giovanni Galeone, intervenuto sulle colonne del Messaggero Veneto, ha detto la sua sull’attuale panorama della Serie A, soffermandosi in particolare sul ritorno di Massimiliano Allegri al Milan e sulla decisione dell’Inter di affidarsi a Cristian Chivu.

L’ex tecnico non ha nascosto un certo scetticismo sulla scelta nerazzurra, elogiando invece la carica e la determinazione del suo pupillo Allegri.

Galeone incorona Allegri: le parole

“Mi auguro che stavolta gli vada meglio”, ha esordito Galeone parlando di Allegri. “E non è detto che non ci riesca. L’ho sentito molto contento e motivato. Tare gli sta costruendo una buona squadra. Max ha aspettato fino all’ultimo una chiamata dell’Inter. Aveva già un accordo col Napoli, prima che Conte scegliesse di restare. Ma per quel che so, Inzaghi si era promesso da sei mesi a un club arabo”, ha raccontato.

Una scelta, quella dell’Inter di puntare su Cristian Chivu, che Galeone non condivide affatto:

“Strano che Marotta, che conosce bene Max dai tempi della Juve, non l’abbia preso. Con tutto il rispetto per Chivu, un club che ha disputato due finali di Champions negli ultimi tre anni non può affidarsi a un allenatore con appena 13 presenze in Serie A”.