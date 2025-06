Milan-Chelsea, nuovi contatti per Maignan: il francese ha deciso

Nuovi contatti in corso per Mike Maignan tra Milan e Chelsea: il portiere francese ha le idee chiare sul suo futuro.

In casa Milan si prospetta una piccola rivoluzione per quanto riguarda la rosa rossonera, che subirà non pochi cambiamenti rispetto alla stagione appena terminata: molti giocatori hanno il contratto in scadenza ed è chiaro che il Milan non vuole perderli a parametro zero, dunque se c’è la possibilità di vendere, perchè non portare a termine l’operazione. Poi ci sono i giocatori che rientrano dai rispettivi prestiti, i quali saranno valutati da Massimiliano Allegri, nuovo tecnico rossonero, che più o meno ha le idee chiare su chi tenere e chi no. Una stagione, quella che deve ancora cominciare, che si prospetta entusiasmante, dove i tifosi rossoneri si aspettano molto dalla propria squadra.

Milan, contatti in corso con il Chelsea: Maignan è sicuro

Uno dei giocatori che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026 è Mike Maignan: il portiere francese è arrivato al Milan nell’estate del 2021 e ha conquistato con i rossoneri uno Scudetto e una Supercoppa. In queste stagioni è stata una figura importante all’interno della rosa rossonera, spesso chiamato in causa anche come capitano. Il suo contratto è in scadenza e negli ultimi mesi non ci sono stati incontri tra il suo entourage e la dirigenza di Via Aldo Rossi per un rinnovo.

Negli ultimi giorni, c’è stato un forte interesse del Chelsea per il portiere francese, che ha apprezzato e ha spinto i suoi agenti ad avviare i colloqui, dando il via libera per un’eventuale cessione. Il club inglese ha avanzato una prima offerta al Milan, che attualmente non soddisfa il Milan. Il Chelsea però non molla la presa e proprio nella giornata odierna, come riportato da Calciomercato.com, ha avviato nuovamente i contatti con il Milan, nella speranza che si possa chiudere entro 24 ore.

Milan-Chelsea, ore decisive per Maignan

Sono ore decisive in casa Milan per quanto riguarda il futuro di Mike Maignan: il portiere francese ha già fatto intendere di apprezzare la destinazione Chelsea, che si augura di concludere la trattativa nelle prossime 24 ore. Il club inglese, infatti, vuole chiudere entro la finestra extra di mercato che si chiuderà domani sera, prima del Mondiale per Club, per portare il calciatore in America. Le prossime ore saranno dunque decisive per capire il futuro di Maignan.