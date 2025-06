Milan, colpo di scena per il bomber: rifiutato dal Real Madrid

Il Real Madrid si tira indietro dalla corsa all’attaccante, il Milan ora ha una grande occasione: svolta improvvisa e inattesa

Dopo una fase interlocutoria, in cui la dirigenza ha dovuto lavorare dietro le quinte, ai fianchi, per impostare le principali operazioni di mercato, sembra che ora il Milan sia pronto a decollare. Rossoneri in attesa di Ricci, primo fondamentale rinforzo che si unirà alla squadra. Un gran colpo, quello di Tare, dopo mesi in cui il forcing nei confronti del Torino non aveva prodotto risultati apprezzabili.

Arriverà quindi Modric, a Mondiale per Club finito, ma il Milan ha soltanto cominciato nella sua opera di rafforzamento. Dopo aver concluso l’avventura di tanti giocatori giunti a fine contratto, del resto, la rosa andrà rimpolpata in maniera abbondante e con qualità. E mentre si procede soprattutto per quanto concerne il centrocampo – altro fronte caldissimo è quello di Jashari – non c’è da dimenticare anche la caccia all’attaccante. E’ stata una richiesta precisa di Allegri, quella di trovare un’altra punta che possa alternarsi con Gimenez.

Sono tanti i nomi che stanno circolando attorno al Diavolo. Ma ce n’è uno che torna improvvisamente d’attualità. Il Milan deve ringraziare il Real Madrid, che sparisce all’improvviso dalla corsa e può aprire la strada.

Real Madrid, Xabi Alonso rinuncia a Schick: ora può prenderlo il Milan

Il Real, infatti, pareva intenzionato, come attaccante di supporto, a investire su Patrik Schick, un giocatore che del resto Xabi Alonso conosce bene. Ma a quanto pare, l’allenatore dei ‘Blancos’ avrebbe rinunciato.

Il motivo, stando a ‘Fichajes.net’, è che il tecnico spagnolo sarebbe rimasto stregato da Gonzalo Garcia. L’idea è quella di dare una chance al giovane attaccante, che si sta disimpegnando bene e merita di essere messo alla prova. Dunque, trattativa abortita di colpo per Schick. Il Milan, se interessato, può pensare di investire tra i 30 e i 40 milioni per arrivare al ceco.

Milan, Allegri resta in attesa: c’è ancora il jolly Vlahovic

Una pista che può essere interessante e da seguire, ma non l’unica che può regalare soddisfazioni. C’è un nome su tutti nella mente di Allegri ed è Dusan Vlahovic.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni riferiscono che il serbo, per il momento, si sarebbe impuntato per rimanere alla Juventus in scadenza di contratto, non accettando proposte di cessione e naturalmente escludendo il rinnovo al ribasso. Ma gli scenari, più avanti, potrebbero cambiare. In bianconero si rischia il muro contro muro, non è detto che il giocatore non cambi idea di fronte al rischio di rimanere in tribuna tutto l’anno. Allegri attende tempi più favorevoli, per provare a convincerlo.