Milan, confermato il colpo Modric: con lui un altro centrocampista

Il calciomercato del Milan vede Luka Modric come nuovo acquisto a costo zero, confermato nelle idee del club rossonero.

Nonostante le quaranta candeline che spegnerà a settembre, i rossoneri stanno valutando davvero quello che è il suo nome. Il centrocampista croato ha sognato l’Italia nel corso di tutta la sua carriera ma è chiaro che la sua presenza al Real Madrid ha sempre impedito tale ipotesi, nonostante sia tifoso del Milan, o comunque “simpatizzante”, com’è stato riportato in più occasioni.

Dopo i tanti rumors che lo hanno accompagnato nell’arco dell’intera carriera, Luka Modric potrebbe finalmente approdare in Italia. Ma è chiaro che non sarà l’unico colpo per il Milan, considerando la situazione che c’è da sistemare a centrocampo per Allegri e Tare nel mercato che ha appena aperto le porte.

Calciomercato Milan: colpo Modric a centrocampo

Il centrocampista e Pallone d’Oro croato è il colpo a zero a sorpresa del Milan. Le voci che sono arrivate ieri risultano concrete e vengono confermate dalla prima pagina di questa mattina de La Gazzetta dello Sport che ha stampato proprio la notizia sull’intera pagina rosa, per l’arrivo del talento in Italia.

Modric è stato accostato in passato e per un lungo periodo proprio al club rossonero, senza mai concretizzare la trattativa. Adesso le cose sono cambiate ed è chiarissimo che a 40 anni, in questo momento della sua carriera e al suo ultimo anno da giocatore prima del ritiro, è molto diverso rispetto a qualche anno fa.

Altrettanto chiaro è che dovrà arrivare in Italia cercando di essere “tirato a lucido”. Nelle volontà del giocatore e anche del Milan, se sarà concretizzata la trattativa, quella di vederlo protagonista in Serie A per le venti o le trenta partite da giocare, in un anno dove il Milan non disputerà neppure la Champions League e le coppe europee. In cabina di regia, dovesse risultare in forma, potrebbe dare la mano che il Milan cerca nella prossima stagione.

Ultime Milan: Modric sì, ma assieme ad un altro colpo

Modric può finire al Milan e la c’è fiducia anche sulla chiusura dell’acquisto per il giocatore che si avvicina ai quarant’anni. Nelle intenzioni di Modric c’è quella di giocare un ultimo anno a livelli importanti, per essere poi pronto al Mondiale con la Croazia nel 2026.

Il Milan, dal canto proprio, gliene darebbe la possibilità. Ma non è Modric il vero colpo del centrocampo. Parte dei soldi che il Milan incasserà sulla cessione di Reijnders al City, spingeranno il club milanista sull’acquisto di Samuele Ricci. Il Torino chiede potrebbe venderlo a 20-30 milioni circa e i rossoneri hanno voglia di prenderlo per il sistema di gioco che avrà Allegri nel 2026.