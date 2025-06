Milan, deciso il futuro di Bennacer: la mossa di Tare

Il Milan ha preso una decisione chiara sul futuro di Ismael Bennacer: il direttore sportivo del club rossonero, Igli Tare, mette in atto una mossa ben precisa.

Non solo al mercato in entrata, il Milan sta lavorando con la massima cura anche sui diversi calciatori di rientro dalle rispettive avvenute in prestito. Il direttore sportivo del club rossonero, Igli Tare, è all’opera per trovare ai diversi esuberi le giuste destinazioni. Tra i discorsi in ballo, c’è anche quello che coinvolge Ismael Bennacer. In merito, la società lombarda avrebbe deciso di avviare una strategia ben definita.

Deciso il futuro di Bennacer: la mossa di Tare

Ismael Bennacer ha lasciato Milano nell’ultima finestra invernale di calciomercato, passando alla corte del Marsiglia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. L’avventura del centrocampista algerino in Francia non è stata spumeggiante, nonostante la squadra di Roberto De Zerbi abbia centrato la zona Champions League con un grande secondo posto in Ligue 1.

Il Marsiglia, infatti, ha deciso di non esercitare il riscatto del cartellino, fissato sui 12 milioni di euro. Tuttavia, l’OM sarebbe disposto a risedersi a tavolino con il Milan per trattenere in Provenza il mediano classe 1997. Secondo Nicolò Schira, il club di Ligue 1 avrebbe chiesto il calciatore ex Empoli nuovamente in prestito. Una richiesta che Tare sembra ben disposto ad accettare, considerato lo stipendio da 4 milioni all’anno (fino al 2027) che percepisce Ismael Bennacer.