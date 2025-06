Milan, deciso il futuro di Bennacer: la mossa di Tare

Il Milan ha preso una decisione chiara sul futuro di Ismael Bennacer: la strategia messa in atto da Igli Tare non lascia dubbi.

Non solo al mercato in entrata, il Milan sta lavorando anche per fare chiarezza anche sui diversi calciatori rossoneri di rientro dalle rispettive avventure in prestito. Tra questi, c’è anche Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è reduce da buona stagione al Marsiglia, dove ha chiuso in seconda posizione in Ligue 1. Nonostante la buona impressione fatta in Francia, la società allenata da Roberto De Zerbi avrebbe esternato delle perplessità a riguardo. Dei dubbi che Tare vorrebbe sciogliere con una nuova soluzione, pur di tenere Ismael Bennacer in Francia.

Cessione Bennacer: l’ultima idea di Tare

La volontà di Ismael Bennacer sarebbe molto chiara. Il centrocampista algerino, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, vorrebbe proseguire la sua avventura all’OM. Tuttavia, la società francese sembra non essere affatto convinta di attivare l’opzione d’acquisto per il calciatore. L’operazione è fissata sui 12 milioni più 3 milioni di bonus.

Il Marsiglia avrebbe dei dubbi a riguardo. Dei punti di domanda che sarebbe pronto a risolvere proprio il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare. Il ds albanese, consapevole che Bennacer non è considerato minimamente nei piani tecnico-tattici di Allegri, starebbe pensando di proporre al Marsiglia un prestito per un’altra stagione. Soluzione che farebbe contenti tutti.