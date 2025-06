Milan, deciso il primo acquisto: è l’erede di Theo Hernandez

Si riparte dal dopo Theo Hernandez, per il Milan scelta fatta: ecco chi sarà il primo volto nuovo a disposizione di Allegri

Il Milan si lancia verso una stagione in cui provare a essere protagonista. Le dichiarazioni di Tare e Furlani non lasciano dubbi, i rossoneri puntano davvero in alto, le intenzioni sono chiare. L’idea è essere competitivi per vincere e anche per questo, del resto, in panchina è stato preso uno come Allegri, un allenatore che a prescindere da quanto possa piacere dal punto di vista della proposta di gioco estetica sa come si fa a rendere una squadra in grado di lottare per le prime posizioni.

Dunque, la dirigenza vuole accontentarlo nelle sue richieste e ha preannunciato, di fatto, quella che sarà una campagna acquisti piuttosto aggressiva. Almeno sei i nuovi acquisti che ci si dovrà aspettare, ma potrebbero essere con buona probabilità anche di più, nel caso di qualche ulteriore uscita. Ed è adesso il momento di spingere sull’acceleratore, per regalare al tecnico livornese quanto prima gli innesti chiave.

Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, i rossoneri dovrebbero riuscire a chiudere, entro i prossimi dieci giorni, almeno un paio di affari fondamentali. Il primo ad arrivare in ordine di tempo dovrebbe essere il sostituto di Theo Hernandez.

Milan, avanti tutta su Guela Douè: il Diavolo ci crede, i dettagli

Con il francese ormai indirizzato all’Al Hilal, il suo posto potrebbe essere preso da Guela Douè, fratello maggiore di Desirè, nuovo fenomeno del Psg.

E’ da qualche giorno che si parla del ‘fratello d’arte’, in forza allo Strasburgo. Gioca a destra, è vero, ma ha le stimmate del giocatore di razza. Classe 2002, è valutato 18 milioni di euro dal suo club ed è indicato dalla ‘Rosea’ come primo probabile nuovo acquisto, si prevede il blitz definitivo a breve per anticipare la concorrenza ed evitare che la valutazione lieviti ancora.

Milan, vicini anche Leoni e Javi Guerra: ecco cosa serve

A livello di percentuali, è in salita anche quella per Leoni e Javi Guerra. Il giovane difensore e il centrocampista potrebbero essere i nomi successivi a sbarcare a Milanello.

Ci sono degli aspetti da limare per entrambi, però. Il primo è conteso da altri grandi club, il Milan dovrà prima cedere uno tra Thiaw e Tomori. Per quanto riguarda il centrocampista spagnolo, c’è ancora qualche milione di distanza con il Valencia (circa 5 milioni di discrepanza tra domanda e offerta) e bisogna attendere, comunque, la partenza di Musah.