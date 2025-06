Milan, folle idea di mercato: pronto uno scambio clamoroso con la Juventus

Il Milan apre alla clamorosa idea di scambio: contatti in corso con la Juventus per l’indiscrezione di mercato

Un’idea che sembrava inizialmente semplice fantamercato sta ora prendendo forma concreta: Juventus e Milan stanno valutando uno scambio tra Dusan Vlahovic e Theo Hernandez, due giocatori in scadenza nel 2026 e potenzialmente destinati a cambiare aria. Come riportato da Sportmediaset, si tratta ancora di una fase di sondaggio, ma l’operazione potrebbe davvero decollare.

Milan, scambio Theo/Vlahovic: le ultime

La logica dell’affare è chiara: entrambi sono considerati esuberi di lusso, ma rappresentano ancora un patrimonio tecnico ed economico per i rispettivi club. La Juve punta su Theo per dare nuova linfa alla fascia sinistra, mentre Allegri considera Vlahovic il profilo ideale per rinforzare l’attacco rossonero, evitando al Milan ulteriori spese sul mercato.

La valutazione di entrambi i giocatori si aggira intorno ai 30 milioni di euro, permettendo alle società di evitare minusvalenze e di ottenere un piccolo margine a bilancio. Tuttavia, resta da sciogliere il nodo degli ingaggi: Theo chiede 6 milioni netti (già offerti al Milan per il rinnovo), mentre Vlahovic percepiva fino a 12 milioni a stagione in bianconero, cifra fuori portata per il Milan, anche con un contratto pluriennale.