Milan, futuro Bennacer: il Marsiglia ha deciso

Il club francese ha deciso circa il futuro del centrocampista algerino: il Milan è avvisato e ora dovrà confermare o meno il suo futuro.

Ismael Bennacer è arrivato al Milan nell’estate del 2019, quando il club rossonero lo ha acquistato per 16 milioni di euro più uno di bonus dall’Empoli. Dopo un inizio difficile con la maglia rossonera, il centrocampista algerino comincia a trovare sempre più spazio sotto la guida di Stefano Pioli, diventando un calciatore centrale all’interno della rosa rossonera. Due stagioni fa, Bennacer ha subito un grave infortunio al ginocchio, che lo ha tenuto fuori per circa 6 mesi. Da quel momento, l’algerino ha faticato a trovare sempre più spazio, tanto che nella scorsa sessione invernale di mercato è stato girato in prestito al Marsiglia.

Futuro Bennacer, il Marsiglia è convinto: vuole tenere il calciatore

Bennacer arriva al Marsiglia lo scorso febbraio, al termine della sessione invernale di mercato, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questo implica che il club francese può esercitare il riscatto entro il prossimo 30 giugno, trattenendo di fatto Bennacer in Francia. E la volontà del club francese è quella.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano in un video nel proprio canale YouTube, il Marsiglia è pronto a riscattare Bennacer, con una volontà molto forte. Nelle scorse ore il calciatore è stato accostato all’Al Duhail ma queste voci sono prive di fondamento. La volontà del club francese è chiara e anche Bennacer si trova bene in Francia, dunque non rifiuterebbe questa nuova destinazione, che per questi mesi era solo temporanea.

Palla dunque nelle mani del Milan, che dovrà ora decidere se accettare o meno il riscatto, considerando comunque che Bennacer è un giocatore di grande qualità e il Milan, privandosi di Reijnders, avrebbe bisogno.