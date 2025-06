Milan Futuro, c’è il ripescaggio in Serie C? L’ultima novità non lascia dubbi

Il Milan Futuro potrà giocare la Serie C nonostante la recente retrocessione in D? L’ultima novità fa chiarezza su cosa accadrà nella prossima stagione.

Tra i grandi fallimenti del Milan in questa ultima stagione non può non essere nominata anche la retrocessione in Serie D da parte del Milan Futuro. Al suo primo anno di vita l’Under23 rossonera non ha clamorosamente centrato la permanenza in Serie C, nonostante le premesse iniziali fossero ben diverse.

In queste ultime settimane si è però fatta strada l’ipotesi di un clamoroso ripescaggio. Viste le ormai solite esclusioni da parte di alcuni club, è diventata concreta l’ipotesi di un ripescaggio in Serie C del Milan Futuro. Ora è finalmente arrivata l’ufficialità.

SPAL esclusa dalla prossima Serie C: al suo posto ci sarà l’Inter U23

È scaduto ieri il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione alla prossima Serie C. Come ormai era nell’aria, la SPAL ha presentato una documentazione incompleta ed è quindi esclusa. Al suo posto ci sarà l’Inter U23, prima nella classifica dei ripescaggi, che l’anno prossimo farà quindi il suo debutto in Serie C.

Oltre alla SPAL, non faranno parte della prossima Serie C neanche Lucchese e Brescia. Al loro posto verranno riammesse Pro Patria e Caldiero Terme. Niente ripescaggio dunque per il Milan Futuro che quasi certamente disputerà la Serie D.

Da qui fino all’inizio del campionato non sono infatti da escludere clamorosi colpi di scena, ma al 99% il Milan Futuro dovrà ripartire dai Dilettanti. Scenario probabilmente neanche preso in considerazione fino ad un anno fa.