Milan, futuro in bilico per un rossonero: previsto incontro con Tare

Nelle prossime ore in casa rossonera ci sarà un incontro tra il nuovo direttore sportivo e un giocatore della rosa.

Sono giorni di riprogrammazione quelli sulla sponda rossonera di Milano, dove il Milan comincia a porre le fondamenta per la prossima stagione: due nuovi innesti ci sono stati, quello del direttore sportivo e quello del allenatore, da cui poi si partirà per rifondare la squadra, con l’obiettivo di centrare almeno una posizione in Champions League la prossima stagione. La squadra rossonera, infatti, nella stagione appena conclusa, è arrivata ottava in campionato, non qualificandosi a nessuna competizione europea. La sua prossima stagione inizierà molto presto, con i 32° di finale di Coppa Italia, contro il Bari.

Milan, Tare incontro Florenzi: il motivo

I prossimi giorni saranno fondamentali in casa rossonera, con i giocatori della rosa in scadenza di contratto che dovranno decidere il proprio futuro: tra questi c’è Alessandro Florenzi, rimasto fuori per tutta la stagione dopo che la scorsa estate aveva subito la rottura del legamento crociato in occasione della partita contro il Manchester City.

Florenzi, che nelle ultime settimane è tornato a disposizione dell’ormai ex tecnico rossonero Sergio Conceicao, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ora dovrà decidere cosa fare, se rimanere al Milan, in accordo con la società, o andare via a parametro zero.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, tramite il proprio profilo X, nei prossimi giorni Alessandro Florenzi e Igli Tare si incontreranno per decidere il futuro del terzino. Il terzino ex Roma sarebbe disposto a fare passi indietro, nonché a ridursi l’ingaggio pur di continuare a vestire la maglia rossonera. Ovviamente la decisione verrà presa in base anche alla volontà di Allegri, nuovo tecnico della squadra.