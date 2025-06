Milan, ha detto “sì” all’Arabia: se ne va con Inzaghi all’Al-Hilal

Il calciomercato del Milan, senza coppe, è difficile possa permettere ad Allegri e Tare nella riuscita di poter trattenere i diversi calciatori della sua rosa.

Il motivo da un lato è legato all’aspetto di un’annata senza coppe e dall’altro per quanto riguarda le cifre economiche sulle quali fa attente valutazioni il Milan.

Seppur voglia trattenere tutti i migliori calciatori della rosa, il Milan se sentirà che qualcuno è arrivato alla fine del suo ciclo in rossonero, non lo tratterrà con forza. E La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione di questa mattina, ha svelato il “sì” del calciatore rossonero, anticipandolo già quest’oggi, per quello che sarà il suo trasferimento all’Al-Hilal con Simone Inzaghi in panchina.

Calciomercato Milan: il giocatore ha detto “sì”, assieme ad Inzaghi all’Al-Hilal

Dalle sfide al derby a Milano al domani insieme in Arabia Saudita, è il destino che riguarda Simone Inzaghi e quello che è il suo nuovo esterno sulla sinistra, per quanto riguarda il futuro all’Al-Hilal.

Come riferisce la rosea questa mattina, il club saudita avrebbe incassato il “sì” del giocatore che, assieme a Simone Inzaghi – presto potrebbe dire anche lui addio alla Serie A e a Milano – vivrebbe così la sua nuova avventura in Arabia Saudita.

Firmando per l’Al-Hilal si consumerebbe l’addio di Theo Hernandez al Milan dopo la bellezza di sei anni trascorsi in rossonero. Dal 2019 ad oggi, ma senza rinnovo e con un contratto fermo fino al 30 giugno 2026 che spinge i rossoneri alla scelta di venderlo quanto prima, anche se a cifre ridotte e con la possibilità di perderlo per circa gli stessi soldi che avrebbe speso il Como per portarselo via nello scorso gennaio.

Le cifre della cessione in Arabia Saudita per il calciatore del Milan

Gradirebbe la destinazione, maggiormente di quanto sarebbe successo se avesse accettato la proposta al Como, nello scorso gennaio. Niente ritorno a Madrid, niente grande salto al PSG dove cercheranno altro adesso, senza bissare il colpo Hernandez considerando che ai piedi della Torre Eiffel c’è già suo fratello Lucas. Theo Hernandez saluta il Milan e saluta San Siro assieme a Simone Inzaghi, allenatore che lo accoglierebbe all’Al-Hilal qualora dovesse essere confermata anche la sua presenza in Arabia Saudita.

Si tratta di un’operazione da 30 milioni di euro che saranno versati nelle casse del Milan. A chiedere informazioni sarebbe stato anche il Napoli, che per il 3-5-2 di Conte e a tutta fascia, pensava proprio all’innesto dal Milan. Ma non può competere con il club arabo la squadra partenopea, se si pensa ai 18 milioni di euro di ingaggio annuali che percepirà Theo Hernandez all’Al-Hilal.