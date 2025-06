Milan, idea di mercato folle di Allegri: scatto decisivo dopo il Mondiale per Club

Idea folle di Massimiliano Allegri. Il nuovo tecnico del Milan vuole subito alzare i giri del motore sul mercato. Dopo il Mondiale per Club in arrivo uno dei pupilli di Max.

La Serie A 2025/2026 ha avuto un calcio d’inizio anomalo. Una presentazione dei calendari così anticipata (a soli 12 giorni dal termine dell’annata precedente) probabilmente non si era mai vista prima. Siamo già a conoscenza di quale sarà la gara d’esordio di ognuna delle 20 squadre partecipanti, ma il 24 agosto ci sembra ancora una data remota. Mai guai a farsi ingannare dalle apparenze. Non è mai troppo presto per iniziare a preparare una nuova missione, un motto che per il Milan vale più che per altre compagini. Per i rossoneri deve essere la stagione del riscatto.Un’imperativo che Max Allegri ha già immagazzinato, tanto che ha fissato la data d’inizio del ritiro al 7 luglio.

Milan, si inizia subito forte: il sogno di mercato di Allegri

L’aspetto curioso di questo sorteggio, per così dire, prematuro sono le tante incognite riguardanti gli organici, ancora fortemente provvisori. La fase calda del mercato deve ancora arrivare, ma i club stanno programmando le settimane a venire per rinfrescare le rispettive rose. Il Milan sarà innegabilmente tra le rose più ridimensionate. Tante partenze, altrettanti arrivi. Max Allegri ha già formulato alcune richieste, prima delle quali sarebbe un clamoroso ricongiungimento. L’asse Milano Torino potrebbe essere la tratta seguita da Dusan Vlahovic.

Secondo quando riportato da “Tuttosport”, il tecnico livornese avrebbe indicato il serbo come possibile compagno di reparto di Santiago Gimenez. Il parco attaccanti rossonero rimarrà presumibilmente orfano di Abraham, Jovic e forse Camarda. Porte girevoli. Fuori tre, dentro uno, il centravanti bianconero, rimasto in buoni rapporti con Max. Ad agevolare la trattativa potrebbe essere il contratto in scadenza nel 2026, oltre alla volontà della Juventus di separarsi da Dusan in quest’estate per evitare di perderlo a zero la prossima.

Milan, idea Vlahovic: Allegri lo chiede alla società

Per il momento si parla di una semplice idea. Suggestione che, però, potrebbe tramutarsi in qualcosa di molto più serio dopo il Mondiale per Club della Signora. Dopo la spedizione bianconera negli USA, il Milan potrebbe sedersi al tavolo con i dirigenti bianconeri, i quali non dovrebbero elevare le proprie richieste al di sopra di 25 milioni di euro.

Ciononostante, l’ostacolo più grande è rappresentato dall’ingaggio percepito da Vlahovic. Nel caso di mancata cessione, la Juventus dovrà staccare un assegno da 12 milioni di euro per la punta. Cifre spropositate per il Diavolo, che come piano B tiene in fresco l’ipotesi Retegui. Insomma, nomi prestigiosi per un reparto che deve dare garanzie dopo un’annata altalenante.