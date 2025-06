Milan, il colpo arriva dal Bayern: sfida alla Juve, le cifre

Il Milan, sotto gestione di Igli Tare, ha da valutare quelli che sono i diversi innesti da piazzare per il futuro con Max Allegri.

Uno tra questi è a tutta fascia, sia sul lato mancino che su quello di destra. Ed è su quest’ultimo che le valutazioni starebbero avanzando per il gran colpo dal Bayern Monaco.

Lì a Monaco – adesso negli States a causa del Mondiale per Club – non ha trovato tantissimo spazio il calciatore che, dal suo arrivo dal Galatasaray a fine gennaio scorso, si è visto scavalcato da altre alternative nella formazione allenata da Vincent Kompany. E adesso, magari finendo in prestito in Serie A se non a titolo definitivo, potrebbe rappresentare il colpo del Milan ma non solo: lo sta valutando attentamente anche la Juventus.

Calciomercato Milan: colpo dal Bayern, c’è anche la Juve

Sono i colleghi di TMW a svelare l’interesse forte e l’attenzione che ci sarà da parte di Comolli sul colpo per la corsia di destra.

Flamengo-Bayern Monaco, gara che si giocherà questa sera, vede infatti due protagonisti per il calciomercato che sarà della Juve, considerando sia Wesley che Sacha Boey. Ma quest’ultimo piace anche al Milan.

Nonostante l’assenza dalle coppe europee, i rossoneri sono intenzionati ad allestire un organico che possa essere competitivo già al primo anno di Allegri, come accaduto ad Antonio Conte al Napoli. Ed è per questo che il calciomercato del Milan passerà anche dalle grandi occasioni come quella che arriva dal Bayern Monaco nel nome di Sacha Boey.

Milan più della Juve: perché Boey può finire in rossonero

A differenza della Juventus, Sacha Boey arriverebbe al Milan per giocare come titolarissimo indiscusso. A differenza dei bianconeri infatti che devono valutare le cose con Cambiaso, malgrado l’assenza dalla tanto ambita Champions League, a Boey verrebbe concesso di giocare titolare al Milan e senza alternative concrete a scalfire la sua posizione da titolare considerando l’addio di Walker e i problemi sul lato destro che i rossoneri hanno vissuto fino ad oggi.

Con Emerson Royal che non ha mai convinto e una posizione da titolare, Sacha Boey potrebbe aver terminato già la sua esperienza al Bayern Monaco. L’esterno, arrivato per circa 30 milioni, può salutare in una formula di prestito con opzione di riscatto. Dal canto proprio, lo stesso suo ex Galatasaray sarebbe anche disposto a riprenderlo, ma il Bayern non lo cederà per meno di quanto speso. È per questo che il Milan, se vorrà Boey, dovrà mettere sul piatto una proposta di almeno 30 milioni e sarà poi da capire se sarà concretizzata con o senza la condizione del prestito.