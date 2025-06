Milan, il neo promosso Sassuolo punta un attaccante: le ultime

Il neo promosso Sassuolo ha messo nel mirino un attaccante del Milan: ecco cosa filtra e quali sono le ipotesi.

Il Milan targato Igli Tare e Massimiliano Allegri comincia a prendere in mano le redini della squadra rossonera, squadra che ha bisogno di essere rifondata: l’innesto del direttore sportivo e del nuovo allenatore fanno si che nelle prossime settimane ci sia una vera e propria rivoluzione nella squadra, a partire da quei giocatori che non dimostrano più di voler indossare la maglia rossonera. Allegri sicuramente detterà le basi per rifondare la squadra e farà dei nomi alla dirigenza del club di Via Aldo Rossi, con l’obiettivo di riportare il Milan ad alti livelli, sia in Italia che in Europa, dopo l’ottavo posto di questa stagione, che ha tenuto il club rossonero lontano da qualsiasi competizione europea.

Milan, al Sassuolo piace Colombo: le diverse strade

Oltre a tener monitorata la situazione dei giocatori che in questa stagione hanno indossato la maglia del Milan, la dirigenza del club rossonero deve fare i conti anche con i giocatori in prestito, molti dei quali rientreranno comunque a Milano: tra questi c’è anche Lorenzo Colombo, attaccante 2002 che in questa stagione ha giocato all’Empoli, reduce dalla retrocessione in Serie B.

Il giovane attaccante, cresciuto nelle giovanili del Milan, tra i grandi non ha ancora avuto l’occasione di vestire continuamente la maglia rossonera: il suo cartellino, infatti, è stato più volte girato in prestito, anche per permettergli di giocare di più. Al termine della stagione, Colombo ha ringraziato Empoli: nelle prossime settimane farà rientro a Milano, ma il Milan è pronto a girarlo nuovamente in prestito. Su di lui c’è l’interesse del Sassuolo, squadra neo promossa in Serie A. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.

Milan, Colombo verso Sassuolo: nuova maglia per l’attaccante

Lorenzo Colombo in questi anni ha indossato diverse maglie: Cremonese, Spal, Lecce, Monza ed Empoli, sempre in prestito dal Milan. Il club toscano non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 7 milioni, dunque Colombo farà rientro al Milan. Il club rossonero, però, è già intenzionato a girarlo nuovamente in prestito e su di lui ci sono gli occhi del Sassuolo, che dovrà fare i conti anche con il rientro di Pinamonti dal Genoa. I due potrebbero formare la coppia d’attacco della squadra neroverde la prossima stagione, oppure sarà Colombo ad avere la meglio.